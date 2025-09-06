La Lotería Nacional deja un premio en Burgos La Administración de Lotería Nº1 de la capital ha repartido 75.150 euros este sábado

La suerte ha vuelto a sonreir a Burgos con un premio de la Lotería Nacional.

La provincia de Burgos está en racha en cuanto a Sorteos y Loterias se refiere. Si la semana pasada caía en la ciudad un premio histórico, un solo ganador de La Primitiva se llevaba 62 millones, este sábado la suerte ha sonreído a la capital con un pellizco de la Lotería Nacioanl.

La Administración Nº1, situada en la calle Santander, ha repartido 75.150 euros vendiendo una serie completa del número 10.864, premiado este sábado con 7.515 euros al décimo.

Desde esta Administración del centro de Burgos se encuentran muy felices de haber vendido este pequeño premio que seguro da una alegría a los portadores del décimo.

El primer premio de la Lotería Nacional ha sido para el número 88.589 y ha caído en las ciudades de Coruña y Valladolid repartiendo 1.500.000 euros al número. El segundo premio, 300.000 euros al número, ha sido para el 23.563, vendido en Pamplona y un pueblo de Sevilla.

El tercer premio ha estado más repartido. Los 150.000 euros han sido para el número 17.996 y se ha vendido en Madrid, Torrox, Osuna, Teruel, Mocejón y Toledo.

