BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Reducen a un joven que amenazaba de muerte a su madre con dos grandes cuchillos en Lerma
La suerte ha vuelto a sonreir a Burgos con un premio de la Lotería Nacional. BC

La Lotería Nacional deja un premio en Burgos

La Administración de Lotería Nº1 de la capital ha repartido 75.150 euros este sábado

Gloria Díez

Gloria Díez

Burgos

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:52

La provincia de Burgos está en racha en cuanto a Sorteos y Loterias se refiere. Si la semana pasada caía en la ciudad un premio histórico, un solo ganador de La Primitiva se llevaba 62 millones, este sábado la suerte ha sonreído a la capital con un pellizco de la Lotería Nacioanl.

La Administración Nº1, situada en la calle Santander, ha repartido 75.150 euros vendiendo una serie completa del número 10.864, premiado este sábado con 7.515 euros al décimo.

Desde esta Administración del centro de Burgos se encuentran muy felices de haber vendido este pequeño premio que seguro da una alegría a los portadores del décimo.

Noticias relacionadas

La lotera que ha repartido casi 63 millones en Burgos: «Aún no me lo creo»

La lotera que ha repartido casi 63 millones en Burgos: «Aún no me lo creo»

Los próximos autobuses que serán gratis en Burgos: fechas y qué rutas realizan

Los próximos autobuses que serán gratis en Burgos: fechas y qué rutas realizan

El pueblo de Burgos que devuelve la vida a las cabañas de pastores con técnicas tradicionales

El pueblo de Burgos que devuelve la vida a las cabañas de pastores con técnicas tradicionales

El primer premio de la Lotería Nacional ha sido para el número 88.589 y ha caído en las ciudades de Coruña y Valladolid repartiendo 1.500.000 euros al número. El segundo premio, 300.000 euros al número, ha sido para el 23.563, vendido en Pamplona y un pueblo de Sevilla.

El tercer premio ha estado más repartido. Los 150.000 euros han sido para el número 17.996 y se ha vendido en Madrid, Torrox, Osuna, Teruel, Mocejón y Toledo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre de 57 años por agresión sexual a un menor en Burgos
  2. 2 Dos heridos, uno de ellos atrapado, tras volcar una furgoneta en Burgos
  3. 3 Los próximos buses que serán gratis en Burgos: fechas y qué rutas realizan
  4. 4 Reclaman ayuda para que se inhabilite a un presunto maltratador de animales que ya fue denunciado en Burgos
  5. 5 El ovni que persiguió a tres jóvenes en una comarca de Burgos
  6. 6 Herida la conductora de un patinete al chocar con un coche en Burgos
  7. 7 El pueblo de Burgos que devuelve la vida a las cabañas de pastores con técnicas tradicionales
  8. 8 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  9. 9 Herido un hombre en un atropello en Aranda
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 5 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Lotería Nacional deja un premio en Burgos

La Lotería Nacional deja un premio en Burgos