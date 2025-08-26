La Bonoloto sonríe a Burgos con un premio de 157.000 euros para un acertante de Aranda En el sorteo del lunes 25 de agosto un único acertante de segunda categoría se lleva 156.992 euros

Aythami Pérez Miguel Burgos Martes, 26 de agosto 2025, 07:42 Comenta Compartir

El sorteo de la Bonoloto ha sonreído a la provincia de Burgos, concretamente a un acertante de Aranda de Duero. El sorteo celebrado el lunes 25 de agosto ha tenido un único acertante de segunda categoría y ese boleto ha sido validado en Aranda.

La recaudación del sorteo ha ascendido a los 2.432.920 euros y este acertante de segunda categoría recibirá un premio de 156.992 euros. El ganador ha tenido cinco aciertos más el complementario y el boleto ha sido validado en el despacho de Aranda de Duero ubicado en la plaza Mediterráneo.

Recientemente, la Lotería también ha dejado un primer premio en Burgos y, el 16 de agosto, dejaba otro pellizco también en Aranda.

Además, ha habido un boleto acertante de primera categoría validado en Málaga que se lleva 1.959.460 euros.