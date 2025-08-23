BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de una de las dos administraciones de lotería de Burgos donde se ha vendido el primer premio. BC

La Lotería Nacional deja un primer premio en Burgos

Ha sido vendido en Gumiel de Izán y en la ciudad de Burgos y el montante es de 600.000 euros al número

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Sábado, 23 de agosto 2025, 14:37

La provincia de Burgos ha sido agraciada con el primer premio del sorteo de Lotería Nacional del sábado 23 de agosto. Este primer premio está dotado con 600.000 euros al número.

Este primer premio ha resultado muy repartido. Se ha vendido en Alicante, Burgos, Barcelona, Madrid, Palencia, Sevilla y Valencia. En la provincia de Burgos se ha vendido en el pueblo de la Ribera del Duero de Gumiel de Izán, en el despacho ubicado en la calle Real 31, y también en la administración de lotería La Nueve, situada en la calle Santiago Apóstol de la ciudad de Burgos.

El segundo premio también ha estado muy repartido. Tiene una dotación de 120.000 euros al número y ha llegado hasta las provincias de Alicante, Barcelona, Córdoba, Jaen y Málaga.

