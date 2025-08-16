BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una administración de Lotería. BC

La Lotería Nacional deja un pellizco en Aranda

Dos boletos del 03.127, agraciado con el segundo premio del sorteo, se venden en la capital ribereña

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:58

Segundo premio de lotería que cae en la provincia de Burgos esta semana. Apenas unos días después de que un burgalés se llevara más 128.000 euros de un segundo premio de la Bonoloto sellado en el centro comercial El Mirador, en la capital provincial, otros dos afortunados han sido agraciados con sendos segundos premios de la Lotería Nacional en Aranda de Duero.

Ambos boletos, correspondientes al 03.127, fueron sellados en la administración número 1 de Aranda, ubicado en la calle Las Boticas, y en el despacho receptor 18.310, ubicado en la avenida de Burgos, respectivamente. Ambos boletos tienen un premio asignado de 12.000 euros cada uno (120.000 al número).

Además de en Aranda, el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado dejó parte del segundo premio en la administración número 1 de Ólvega (Soria), así como parte del primer premio (05.958, agraciado con 60.000 euros al décimo) en Mijares (Ávila) y Ledesma (Salamanca).

Espacios grises

