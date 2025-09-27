La Lotería Nacional deja un pellizco en Burgos El despacho receptor 18150, ubicado en la avenida Derechos Humanos, vende un boleto del 03740, agraciado con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:21

Un buen pico. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado esta mañana ha dejado un premio de 60.000 euros al décimo en Burgos. En concreto, ha sido el despacho receptor 18150, ubicado en la avenida Derechos Humanos 42, en el corazón de Gamonal, el que ha vendido un boleto del 03740, agraciado con el primer premio.

Además de en Burgos, el primer premio del sorteo también ha sido despachado en otras 14 localidades de 13 provincias, entre las que se incluyen Ávila, Badajoz o Huelva.

Por su parte, el segundo premio fue para el 28486, dotado con 120.000 euros al número, repartido entre Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.

