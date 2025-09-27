BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Lotería Nacional deja un pellizco en Burgos

El despacho receptor 18150, ubicado en la avenida Derechos Humanos, vende un boleto del 03740, agraciado con el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:21

Un buen pico. El sorteo de la Lotería Nacional celebrado esta mañana ha dejado un premio de 60.000 euros al décimo en Burgos. En concreto, ha sido el despacho receptor 18150, ubicado en la avenida Derechos Humanos 42, en el corazón de Gamonal, el que ha vendido un boleto del 03740, agraciado con el primer premio.

Además de en Burgos, el primer premio del sorteo también ha sido despachado en otras 14 localidades de 13 provincias, entre las que se incluyen Ávila, Badajoz o Huelva.

Noticias relacionadas

La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros

La Primitiva vuelve a sonreir a Burgos con un premio de 553.000 euros

La Lotería Nacional deja un premio en Burgos

La Lotería Nacional deja un premio en Burgos

Premio histórico en Burgos: La Primitiva deja en la ciudad más de 62 millones

Premio histórico en Burgos: La Primitiva deja en la ciudad más de 62 millones

La lotera que ha repartido casi 63 millones en Burgos: «Aún no me lo creo»

La lotera que ha repartido casi 63 millones en Burgos: «Aún no me lo creo»

Por su parte, el segundo premio fue para el 28486, dotado con 120.000 euros al número, repartido entre Jaén, Madrid, Murcia y Santa Cruz de Tenerife.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo proyecto gastronómico del chef Antonio Arrabal en Burgos
  2. 2 A la huelga indefinida 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos de Burgos
  3. 3 Herido un hombre en un accidente múltiple entre un camión y dos coches en Burgos
  4. 4 La histórica barbería de Burgos que albergó un rodaje de cine: «Nuestras sillas son como las de un psicólogo»
  5. 5 Herida una ciclista en el accidente con un turismo en Burgos
  6. 6 El nuevo gran pabellón multiusos de Burgos avanza un paso más
  7. 7 Detenido en Burgos por robar equipo fotográfico en una boda
  8. 8 Ovnis, luces y seres extraños que aterraron a Briviesca a finales de los años 80
  9. 9 Alegan contra un parque eólico en Burgos donde ya cancelaron otro: «Es como una broma»
  10. 10 La falta de relevo pone en riesgo la continuidad de cientos de negocios en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La Lotería Nacional deja un pellizco en Burgos

La Lotería Nacional deja un pellizco en Burgos