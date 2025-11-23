BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Montes de Tubilla del Agua desde la N-623. JCR

Las masas forestales que serán restauradas en tres pueblos de Burgos para mejorar sus bosques

Los trabajos silvícolas se harán en los Montes de Utilidad Pública 'El Paular'o 'El Valle'; y en 'Las Turruntadas'

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:41

Comenta

La consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León va a proceder a la restauración de masas forestales en fases de decaimiento avanzadas, con alto riesgo de desertificación, situadas en los Montes de Utilidad Pública (MUP) 314 llamado 'El Paular'o 'El Valle'; y el MUP 334 'Las Turruntadas' entre Sedano, Tubilla del Agua y Covanera, dentro del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Se trata de una actuación financiada por fondos Next Generation de la Unión Europea.

Están compuestos por especies de roble en masas forestales vírgenes con elevada continuidad horizontal y vertical. El terreno presenta relieves abruptos y escarpados, lo que origina numerosos barrancos formando un relieve en 'espina de pescado', formándose zonas de elevadas pendientes y de difícil acceso.

Como características particulares, la zona de actuación del MUP 334, se sitúa en la ladera sur del 'Barranco de las Madadas o Drada' cuya altura máxima es de 960 metros. Por otro lado, la zona situada de actuación del MUP 314, se sitúa en ambas laderas del 'Barranco de la Tenada' y se caracteriza por tener una pendiente media de 28%. El punto más elevado se sitúa en la parte sur del barranco con 1.021 metros de altitud.

Noticias relacionadas

El estanco de Aranda que ha dado tres premios de la Lotería Nacional en pocos meses: «Estamos entusiasmados»

El estanco de Aranda que ha dado tres premios de la Lotería Nacional en pocos meses: «Estamos entusiasmados»

Cinco rincones de Burgos que invitan a una escapada micológica inolvidable

Cinco rincones de Burgos que invitan a una escapada micológica inolvidable

El pueblo de Burgos que invertirá 90.000 euros para contar con pista de pádel

El pueblo de Burgos que invertirá 90.000 euros para contar con pista de pádel

Diez pueblos de Burgos se reparten un millón de euros para mejorar el patrimonio cultural

Diez pueblos de Burgos se reparten un millón de euros para mejorar el patrimonio cultural

Para llevar a cabo estas obras de adecuación y mejora de los montes de utilidad pública en esta comarca norte de la provincia, se prevé una inversión de 400.000 euros y un periodo de tiempo de seis meses para su puesta terminación.

Las fuertes pendientes dificultan la viabilidad de las intervenciones silvícolas enfocadas en la mejora, conservación y gestión sostenible del ecosistema forestal, ya que suelen implicar elevados costes y obstaculizan los escasos aprovechamientos que se realizan en la zona.

Además, la orografía incrementa significativamente el riesgo de incendios forestales, como se ha podido constatar a lo largo de la última década. Para dar solución a esta problemática se proponen una serie de intervenciones selvícolas orientadas a fomentar el desarrollo saludable de la masa arbórea, reducir la competencia vegetal y minimizar el riesgo de incendios forestales, así como fomentar y facilitar los pocos aprovechamientos de la zona, formando parte de una estrategia de gestión sostenible del monte, adaptada a las características ecológicas y silvícolas de las especies presentes.

La vegetación es diversa y adaptada a su entorno. Predominan el roble, pino, sabina y la encina. En cuanto a fauna, en las zonas altas, se pueden observar especies como el corzo, el jabalí, el ciervo, el zorro, el tejón, la garduña, el gato montés, el lobo ibérico y el zorro. En cuanto a las aves, destacan el águila real, el buitre leonado, el alimoche, el milano real, el cernícalo, el búho real y, en las riberas, la oropéndola.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El primer premio de la Lotería Nacional cae de nuevo en Burgos
  2. 2 Declaran «favorable» la instalación de una planta de hidrógeno verde, cinco aerogeneradores y 29.000 placas solares en un pueblo de Burgos
  3. 3 Teresa García, la centenaria de Burgos a la que le hace feliz «llenar el merendero» con su familia
  4. 4 Una mujer resulta herida tras chocar con un camión en Burgos
  5. 5 El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 60 euros al mes
  6. 6 Raúl Galán, director de la DGT en Burgos: «Han fallecido muchas personas poniendo los triángulos de emergencia»
  7. 7 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 22 de noviembre
  9. 9 El origen incierto de uno de los apellidos nobles de la Península Ibérica
  10. 10 Salidas de vía y falta de sueño: el 90% de los accidentes de tráfico en Burgos tienen que ver con el factor humano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Las masas forestales que serán restauradas en tres pueblos de Burgos para mejorar sus bosques

Las masas forestales que serán restauradas en tres pueblos de Burgos para mejorar sus bosques