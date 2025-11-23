Las masas forestales que serán restauradas en tres pueblos de Burgos para mejorar sus bosques Los trabajos silvícolas se harán en los Montes de Utilidad Pública 'El Paular'o 'El Valle'; y en 'Las Turruntadas'

Julio César Rico Burgos Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:41

La consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León va a proceder a la restauración de masas forestales en fases de decaimiento avanzadas, con alto riesgo de desertificación, situadas en los Montes de Utilidad Pública (MUP) 314 llamado 'El Paular'o 'El Valle'; y el MUP 334 'Las Turruntadas' entre Sedano, Tubilla del Agua y Covanera, dentro del Parque Natural de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón. Se trata de una actuación financiada por fondos Next Generation de la Unión Europea.

Están compuestos por especies de roble en masas forestales vírgenes con elevada continuidad horizontal y vertical. El terreno presenta relieves abruptos y escarpados, lo que origina numerosos barrancos formando un relieve en 'espina de pescado', formándose zonas de elevadas pendientes y de difícil acceso.

Como características particulares, la zona de actuación del MUP 334, se sitúa en la ladera sur del 'Barranco de las Madadas o Drada' cuya altura máxima es de 960 metros. Por otro lado, la zona situada de actuación del MUP 314, se sitúa en ambas laderas del 'Barranco de la Tenada' y se caracteriza por tener una pendiente media de 28%. El punto más elevado se sitúa en la parte sur del barranco con 1.021 metros de altitud.

Para llevar a cabo estas obras de adecuación y mejora de los montes de utilidad pública en esta comarca norte de la provincia, se prevé una inversión de 400.000 euros y un periodo de tiempo de seis meses para su puesta terminación.

Las fuertes pendientes dificultan la viabilidad de las intervenciones silvícolas enfocadas en la mejora, conservación y gestión sostenible del ecosistema forestal, ya que suelen implicar elevados costes y obstaculizan los escasos aprovechamientos que se realizan en la zona.

Además, la orografía incrementa significativamente el riesgo de incendios forestales, como se ha podido constatar a lo largo de la última década. Para dar solución a esta problemática se proponen una serie de intervenciones selvícolas orientadas a fomentar el desarrollo saludable de la masa arbórea, reducir la competencia vegetal y minimizar el riesgo de incendios forestales, así como fomentar y facilitar los pocos aprovechamientos de la zona, formando parte de una estrategia de gestión sostenible del monte, adaptada a las características ecológicas y silvícolas de las especies presentes.

La vegetación es diversa y adaptada a su entorno. Predominan el roble, pino, sabina y la encina. En cuanto a fauna, en las zonas altas, se pueden observar especies como el corzo, el jabalí, el ciervo, el zorro, el tejón, la garduña, el gato montés, el lobo ibérico y el zorro. En cuanto a las aves, destacan el águila real, el buitre leonado, el alimoche, el milano real, el cernícalo, el búho real y, en las riberas, la oropéndola.