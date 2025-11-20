El pueblo de Burgos que invertirá 90.000 euros para contar con pista de pádel Esta instalación deportiva irá ubicada en el mismo lugar donde ahora mismo hay una pista de baloncesto a la entrada del pueblo en una parcela de propiedad municipal

Parcela en la que irá la pista que actualmente cuenta con otra de baloncesto.

La localidad de San Pedro Samuel, una pedanía del Ayuntamiento de Pedrosa del Río Urbel, quiere construir una pista de pádel en una finca de su propiedad a la entrada del pueblo. En este lugar ya existe una pequeña pista polideportiva ejecutada recientemente. La reserva presupuestaria asciende a 89.684,67 euros y el plazo de ejecución será de cuatro meses desde que se firme el contrato.

La Junta Administrativa quiere ampliar los servicios de esparcimiento de la población, construyendo una pista de pádel cubierta con su correspondiente cerramiento y una cubierta que evite el sol directo durante las horas centrales del día, que permita jugar en días lluviosos y evite la humedad de primeras horas de la mañana en la pista.

Dónde se ubica la pista

Se encuentra al sur de la localidad, con suelo pavimentado y servicios de electricidad, agua y saneamiento en sus inmediaciones. La parcela tiene una superficie de 5.611 metros cuadrados que, durante los últimos años, ha estado acondicionada para destinarla a zona de esparcimiento para los habitantes de la localidad. La zona que se pretende acondicionar posee el firme propio de una finca de labor, parcialmente desbrozado, y cuenta con cerramiento perimetral.

La idea de la Junta Administrativa es acondicionar el espacio público para adaptarlo a esa pista de pádel de 20 metros por 10 para la zona de juego y con unas dimensiones exteriores de 22 por 12 metros.

Cómo será la pista

La pista contará con paredes de vidrio templado de seguridad, con una luna de al menos varios milímetros de espesor. En su interior se colocará césped fibrilado de alta competición de color verde, de 13 milímetros de altura, permeable, anti putrefacción, de baja abrasión, con líneas de marcaje, adhesivo, cintas de unión y 3.000 kilos de arena de sílice especial para pádel, filtrada, lavada y seca.

La instalación contará con una red profesional de diez metros de longitud y 0,92 metros de altura, y una iluminación con focos LED de 200 vatios.