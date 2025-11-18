BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Captura del vídeo en el que se aprecia a la nutria nadando por el Vena en Burgos.
Captura del vídeo en el que se aprecia a la nutria nadando por el Vena en Burgos.

Una inesperada aparición en el río Vena sorprende en pleno centro de Burgos

Varios viandantes grabaron a una nutria nadando entre los patos en plena avenida Reyes Católicos, un avistamiento que refuerza la mejora del ecosistema urbano

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:44

La mañana de este martes 18 de noviembre ha dejado una inesperada estampa en pleno corazón de Burgos. Algunos viandantes que pasaban por la avenida Reyes Católicos, cerca de plaza España, han sido testigos de la presencia de una nutria nadando con soltura por el río Vena, en un tramo habitual para patos.

Al animal ha sido visto nadando tranquilamente cerca de un grupo de patos, hacia los que se dirige para que estos emprendan rápidamente la huida al percatarse de su presencia. La escena ha llamado la atención de quienes se encontraban en la zona, sorprendidos por agilidad del mustélido y por su tranquila interacción con un entorno tan urbano de la ciudad de Burgos.

Comportamiento natural en el entorno urbano

No es nuevo ver nutrias o visones americanos en los ríos de la ciudad, pero tampoco es habitual verlos interactuar de forma tan natural, sin percatarse del ritmo de la ciudad, en pleno entorno urbano.

El avistamiento ha tenido lugar a su paso del río Vena por la avenida Reyes Católicos, cerca de plaza España, en un tramo céntrico del Vena que conecta de forma naturalizada con este espacio verde de la ciudad.

Es una nutria, no un visón americano

Un agente medio ambiental confirma que el animal es una nutria y no un visón americano. Es importante recordar que no son el mismo animal. El visón americano es una especie invasora cuya presencia supone un riesgo para la fauna local. En marzo de este 2025 se registró el avistamiento de un visón americano cerca de esta zona del Vena. La nutria, por el contrario, es una especie protegida y su aparición suele ser una buena noticia ambiental. La nutria europea está presente en diversos ríos de Castilla y León.

Qué deben hacer los ciudadanos

Las nutrias de río normalmente son peligrosas solo para sus presas, como peces, insectos, crustáceos y aves. Si ve nutrias, recuerde que, aunque son lindas y juguetonas, son animales silvestres. No se acerque a ellas, solo disfrute observándolas desde lejos. No deje que los perros las persigan o molesten y no las alimente. Si está nadando y se encuentra una nutria, apártese y manténgase alejado. Normalmente se alejan de las personas, pero si tienen crías con ellas, pueden volverse agresivas. No es normal que las nutrias de río ataquen a las personas, pero muy de vez en cuando llega a suceder.

Las nutrias viven en una amplia variedad de ecosistemas acuáticos, especialmente en ríos de aguas claras, con orillas vegetadas que les permiten refugiarse, anidar y cazar. Su presencia suele interpretarse como un indicador directo de la buena calidad del agua.

Estos avistamientos refuerzan la idea de que el río Vena está recuperando biodiversidad y capacidad de acoger fauna sensible. También evidencia la necesidad de seguir vigilando y protegiendo el ecosistema.

