El pueblo de Burgos que recuperará la urbanización de su polígono abandonado hace años El Polígono de la Niesta verá cómo vuelven las máquinas a una zona que tiene empresas en marcha y otra zona muy degradada y sin servicios

Julio César Rico Burgos Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:20 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Trespaderne va a encargar trabajos de pavimentación y de recuperación de acabados de la urbanización del polígono de la Niesta. La idea del Consistorio es completar la urbanización de las calles La Rebutilla, El Sapal y Las Paredillas. La intención es completar los acabados de la urbanización de los sectores que se encuentran actualmente operativos y adaptarlos a la normativa vigente.

Estas obras se encuentran paradas desde hace años. Las afectó un conflicto judicial que ha quedado resuelto hace unos meses. Pero el paso del tiempo ha hecho mella en una urbanización que ha quedado prácticamente destrozada. Es cierto que hay 15 naves construidas que albergan negocios en funcionamiento, pero también hay solares sin edificar que tendrían que utilizar las vías interiores de comunicación que quedaron sin pavimentar para sus accesos y desplazamientos.

De tal manera, el estado de desarrollo del polígono de la Niesta es variable en función de la fase constructiva o ubicación en la que se encuentre. Hay partes que no disponen de pavimento, señalización ni servicios urbanos de electricidad o alumbrado. Cabe señalar adicionalmente los trabajos de mejora de la seguridad del acceso al polígono desde la carretera N-629, habilitando un tercer carril para frenado e incorporación, que se hicieron hace doce años.

El polígono industrial La Niesta se encuentra ubicado al norte del casco urbano de Trespaderne, en la margen derecha de la carretera N-629, a la altura de su punto kilométrico 8. Se trata de un sector de suelo industrial en desarrollo, que tiene una superficie de 113.000 metros cuadrados, de los que unos 33.000 metros cuadrados ubicados al sur del polígono se encuentran ya finalizados. El resto de la superficie del polígono se encuentra en ejecución, presentando diferente grado de desarrollo en función de la fase proyectada.

En su día se realizaron las canalizaciones de saneamiento, pluviales, agua potable, suministro eléctrico y alumbrado público más las telecomunicaciones. Queda por hacer el pavimento y la señalización. En otra parte quedan por ejecutar los firmes y la reposición de los daños ocasionados por el paso del tiempo y los vandalismos.

La superficie de las calles de la Rebutilla, Las Paredillas y El Sapal, que es donde se van a llevar a cabo estas actuaciones, tienen una superficie de 39.000 metros cuadrados, donde conviven parcelas sin edificar y almacenes e industrias operativas, pero no cuentan con la totalidad de servicios urbanos necesarios o no están completamente operativos, como pueden ser el alumbrado público o la pavimentación de las calles. Se estima que las obras vayan a durar cinco meses y tengan un coste de 463.753 euros.

Temas

Trespaderne

Obras