El pueblo de Burgos que se manifestará para pedir más dinero para sus calles: «El Ayuntamiento no nos quiere ayudar» Villanueva Matamala es pedanía de Arcos. Recibe 6.000 euros al año, cantidad «insuficiente» para hacer frente a sus gastos, según su alcaldesa, que planea llevar al Ayuntamiento de Arcos a los tribunales si la situación no mejora

La alcaldesa de Villanueva Matamala seguirá insistiendo para que esta pedanía de Arcos reciba un presupuesto más acorde a «sus necesidades». Por esta razón, el pueblo de Burgos ha convocado una manifestación para solicitar al Ayuntamiento de Arcos una subida de la partida anual.

«Somos un grano en el culo», ha señalado Susana Delgado, regidora de Villanueva Matamala. Desde que empezó a formar parte del equipo de Gobierno de la pedanía, la regidora ha tratado de mejorar ciertos aspectos de su pueblo, que suma 52 habitantes censados frente a los 1.788 que suma Arcos (1.840 en total).

La población de Villanueva Matamala supone un 2,82% del total de Arcos de la Llana. Sin embargo, su alcaldesa explica que ellos también tienen derecho a tener «calles limpias», asfaltadas y «actividades culturales. Denuncia que muchas de estas iniciativas se organizan en Arcos, mientras que en Villanueva se deben autogestionar.

Presupuesto de 6.500 euros al año frente a inversiones millonarias

Delgado esgrime que las calles llevan sin asfaltar «más de 40 años», lo que provoca situaciones difíciles para las personas mayores al caminar, por ejemplo. Por otro lado, explica que tanto ella como otra concejala se enfundan el mono de trabajo cada fin de semana para cubrir las carencias que Arcos no suple.

Delgado habla de la poda de árboles, de desbrozar los jardines o de limpiar las calles de Villanueva Matamala. «No tenemos la asistencia que tienen los vecinos de Arcos», comenta Delgado. Denuncia que no se les presta servicio a la par que impuestos como el IBI o las plusvalías de Villanueva se destinen a Arcos. «El Ayuntamiento no nos quiere ayudar», detalla.

Ver 15 fotos Estado de una de las calles de Villanueva Matamala. Sara Sendino

La regidora también explica que, desde la pasada legislatura, la partida anual que destina Arcos a Villanueva es de 6.500 euros, algo «insuficiente». Además, compara estos gastos con los millones de euros que Arcos ha invertido en infraestructuras como el polideportivo, el campo de fútbol o sus piscinas descubiertas, que ahora alquilan su bar.

Hay un «superávit desproporcionado», señala la alcaldesa de Villanueva Matamala, explicando que ella no pretende grandes instalaciones en su pueblo, tan solo el arreglo de las calles y una partida presupuestaria algo más grande para hacer frente a imprevistos. Por ejemplo, en 2024 consiguieron arreglar el tejado de las escuelas gracias a un presupuesto ajustado de los albañiles.

Mientras, este año se les ha roto la bomba del agua, por lo que esperan poder cuadrar las cuentas para que quede algo de partida después con la intención de organizar actividades culturales.

Queja al Procurador del Común

Ante el desacuerdo existente entre la regidora de Villanueva Matamala y el de Arcos, Delgado decidió acudir al Procurador del Común para explicar su situación. Tras la evaluación, el organismo instaba al Ayuntamiento de Arcos de la Llana a adoptar «las medidas necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos obligatorios» en Villanueva.

Esta recomendación se hacía, con especial énfasis, «en lo relativo al mantenimiento y limpieza viaria, pavimentación y conservación del arbolado y espacios públicos». Asimismo, el Procuardor pedía que se evaluara el estado de las infraestructuras de este pueblo de Burgos y que se valorara la posibilidad de «establecer un convenio de colaboración» entre la Junta Vecinal y el Ayuntamiento.

«Se adopten las medidas necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos obligatorios en la localidad de Villanueva Matamala» Procurador del Común

Al respecto, el Consistorio de Arcos de la Llana señalaba al Procurador que Villanueva «goza de sus competencias propias» en limpieza y conservación de calles, «disponiendo de un presupuesto adecuado y suficiente». En la actualidad, el pueblo de Villanueva Matamala cuenta con una partida presupuestaria anual de 6.500 euros, sumada al Plan de Entidades Locales de la Diputación y los «ingresos propios procedentes del coto de caza, tasas por basura, agua, alcantarillado», señala el Procurador.

Manifestación y posible denuncia al Ayuntamiento de Arcos de la Llana

La alcaldesa de Villanueva Matamala, que es de la misma formación que el alcalde de Arcos Javier del Castillo, el Partido Popular, afirma que seguirá insistiendo hasta que esta desigualdad y el «abandono» del pequeño pueblo se detengan. «Me tratan de tonta», ha explicado, al comentar que ha solicitado al Ayuntamiento de Arcos en reiteradas ocasiones los gastos e ingresos de la Junta Vecinal, sin respuesta alguna.

«Se está quedando con el dinero de sus vecinos», insiste la regidora. Es por ello que el pueblo de Villanueva Matamala ha convocado una manifestación para el domingo, 23 de noviembre. Los vecinos y simpatizantes de la localidad se concentrarán frente edificio consistorial de Villanueva a las 12:30, con la intención de solicitar que se tomen en serio las medidas propuestas por el Procurador del Común.

Asimismo, Delgado ha señalado que, si la situación persiste, buscarán asesoramiento legal. En un futuro no descartan denunciar al Ayuntamiento de Arcos, instado por el Procurador a prestar servicios de mantenimiento en Villanueva, por las constantes caídas que han sufrido los vecinos de este pequeño pueblo debido al «mal estado» de sus calles.