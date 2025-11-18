Miranda se organiza para tomar la calle en defensa de su tejido ferroviario Los trabajadores del Taller de Remolcado de Renfe llaman a una movilización «amplia y unitaria» ante lo que consideran el cierre encubierto del Taller

Celia Miguel Burgos Martes, 18 de noviembre 2025, 17:28 Comenta Compartir

La movilización por el futuro ferroviario de Miranda da un paso más. Este martes, trabajadores y sindicatos han celebrado una nueva asamblea para abordar el posible cierre del Taller de Remolcado de Renfe. Un encuentro marcado por la preocupación, la urgencia y la voluntad de mostrar fuerza en la calle que ha servido para consolidar la idea de que la ciudad debe implicarse en una protesta amplia y unitaria.

Y es que, desde que se filtraron las primeras señales de clausura, la controversia no ha dejado de crecer. Pese a que desde el Gobierno central se niega un cierre como tal y se habla de una «recomposición estratégica», los sindicatos aseguran que el plan es claro: cesar las reparaciones de material remolcado y trasladar toda la actividad a motor. «No podemos bajar los brazos ni asumir que la ausencia de declaraciones es algo positivo», alertaban durante la cita.

Una protesta que apela a Miranda en su conjunto

Rubén Cabezón y Óscar Balbás, representantes de CCOO y CGT respectivamente, abrían la asamblea recordando que la respuesta del Ejecutivo en la última comisión de Transportes no despeja dudas y, de hecho, confirma la sintonía con la dirección de Renfe. «Cerrar el taller de material remolcado», señalaban, «es la conclusión evidente, aunque no lo digan de manera clara y directa». A este respecto, insistían en que un anuncio formal obligaría a activar procedimientos legales regulados por el Estatuto de los Trabajadores, motivo por el cual, según aseguraban, no se ha producido.

Ante este escenario, Cabezón propuso mantener la fecha del 26 de noviembre para una gran manifestación por las calles de Miranda, partiendo de la estación y finalizando ante el Ayuntamiento. Una movilización que, según defendió, debe «implicar a toda la ciudadanía»: desde antiguos ferroviarios hasta familias de trabajadores y asociaciones locales. «Tenemos que defender esta actividad productiva con uñas y dientes», remarcaban.

Balbás coincidía en la necesidad de una protesta masiva. Mientras los sindicatos trabajan ya en la cartelería y en la coordinación con asociaciones de barrio, colectivos de antiguos ferroviarios y grupos sociales que puedan sumarse a la marcha, desde la asamblea se pide la colaboración de la ciudadanía mirandesa. «Hacednos ver. Tenéis que ser los ciudadanos y ciudadanas de Miranda quienes difundáis estas noticias», sugerían.

En cualquier caso, los representantes sindicales incidían en que el movimiento no está solo. Pese a que al inicio lo vieron «muy negro», lo cierto es que «se están implicando partidos políticos y también la plantilla del grupo Renfe, tanto la directa como la de las subcontratas». Es por eso por lo que se traslada un mensaje de esperanza donde la reivindicación se mantiene inamovible.

La asamblea culminaba con un llamamiento a mantener la presión y a trabajar colectivamente en la organización del 26 de noviembre. Una jornada que los sindicatos consideran clave para demostrar que Miranda no está dispuesta a renunciar a su tejido ferroviario.