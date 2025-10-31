Renfe anuncia el cierre del Taller de Material Remolcado de Miranda La empresa ha comunicado al comité la decisión de cerrar en 2026 el taller, cuya nave fue paso de las llamas hace año y medio

Nuevo varapalo para el sector ferroviario mirandés. Año y medio después de que un incendio arrasara la nave del Taller de Material Remolcado de Renfe, la compañía ha decidido su clausura definitiva, confirmando así los peores presagios que los sindicatos venían augurando desde hace meses.

Aquel incendio supuso la puntilla para una instalación que en los últimos años venía perdiendo cargas de trabajo y que desde entonces no había terminado de recuperar totalmente su actividad.

Finalmente, la compañía ha puesto sobre la mesa de trabajo el plan de cierre del taller, que en principio comenzará a hacerse efectivo a partir del 1 de enro de 2026.

Evidentemente, esa decisión afectará de manera directa a todos los trabajadores del taller. Actualmente son algo más de una treintena, entre fijos y eventuales. Habrá que ver, en este sentido, cuál es el futuro de todos ellos, ya que ahora se abre un proceso de negociación entre la empresa y los sindicatos para abordar posibles recolocaciones o salidas pactadas.

Rechazo frontal de los sindicatos

Un proceso que, en todo caso, parte de la negativa de los representantes de los trabajadores y de buena parte de la sociedad mirandesas al cierre anunciado. Máxime cuando hace apenas unos meses Renfe anunció un proyecto para invertir 1.000 millones de euros en la renovación de su parque de talleres en toda España.

Aquel anuncio supuso un bálsamo para el sector ferroviario mirandés, que confiaba en que se tradujera en la rehabiltiación de la nave y la recuperación de las cargas de trabajo. Lejos de ello, todo apunta a su cierre definitivo.

