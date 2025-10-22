BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen del pueblo de Moncalvillo con una captura de pantalla de un móvil de un vecino, sin cobertura, solo hay conexión mediante Wifi. BC

La desconexión continúa: un pueblo de Burgos vuelve a estar incomunicado desde hace una semana

Desde el verano, los fallos de cobertura se han convertido en rutina, y ahora la desconexión se prolonga por una semana

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:20

Moncalvillo, pueblo de la provincia de Burgos de unos 76 habitantes y ubicado en la Sierra de la Demanda, vuelve a estar incomunicado. No se debe esta situación a una nevada o a inclemencias meteorológicas, en pleno año 2025 Moncalvillo está incomunicado, nuevamente, por no tener ni cobertura de telefonía ni datos móviles.

Estos incidentes no son nuevos en la localidad, pero cada vez son más frecuentes. La última noticia sobre este tema no hace falta buscarla muy lejos, solo nos tenemos que remontar a finales del mes de julio de este año.

En ese momento, los vecinos explicaban que estos fallos de cobertura móviles y conexión a internet eran habituales, pero solían ocurrir cuando acudía más gente al pueblo, en verano, en puentes o festividades, pero en el mes de julio se impuso como una rutina.

Las quejas del verano, insuficientes

Los vecinos se quejaron, elevaron su situación a la compañía telefónica, Movistar en este caso, la única de la que dependen, a las instituciones e, incluso, protestaron con pancartas y pintadas durante el paso de la Vuelta Ciclista a Burgos por la zona. Parecía que se había solucionado algo: «En agosto marcaba que había cobertura, aunque no te dejaba hacer nada, ahora es que no tenemos absolutamente nada», reconoce un vecino.

Captura de pantalla del móvil de un vecino. BC

Movistar es la única compañía que llega al pueblo, aunque no puede decirse que preste el servicio. Las quejas parecen ser infructuosas, «si tuviéramos opción de alguna otra compañía…», reflexiona un habitante.

La situación se prolonga casa una semana, desde el jueves 16 de octubre. «Esto ya es vergonzoso», afirma desesperado un vecino. Otra vecina pide ayuda a la gente de la zona en grupos de WhatsApp, «no puede permitirse esto en pleno siglo XXI», añade.

Afecta a todos los aspectos de la vida

Un vecino que depende de un botón de teleasistencia no consigue que dé señal, por lo que han tenido que llamar a sus contactos que no viven en el pueblo para comprobar si el hombre estaba bien. Otra vecina añade otra anécdota: conocidos de un fallecido tuvieron que dar el pésame por carta a la familia porque no podían contactar por teléfono con ellos. «Es triste y vergonzoso a la vez», lamenta.

Moncalvillo vive pendiente de la cobertura móvil y de la conexión a internet, o tienes fibra en casa o estás sujeto a que estas comunicaciones se caigan y regresen sin saber cuándo. Antes, al menos, se podía teletrabajar, ver algún vídeo, enviar mensajes cuando no había mucha gente en el pueblo. Desde el verano, los fallos diarios, la nula conexión han provocado que no se pueda comunicar nadie con el pueblo ni el pueblo con el exterior.

