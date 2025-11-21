Cardeñajimeno denuncia su exclusión en el desarrollo del Parque Tecnológico El Ayuntamiento de Cardeñajimeno recuerda que buena parte del Tecnológico se levanta en su término municipal y denuncia que la Junta está incumpliendo el pacto de permitió desbloquear las obras.

El atropellado desarrollo del Parque Tecnológico aún prevé algún conflicto. Y es que, a apenas unas semanas vista de la conclusión de los trabajos de urbanización del Parque, el Ayuntamiento de Cardeñajimeno ha hecho hoy público su «profundo desacuerdo y malestar» ante las formas con las que la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León ha gestionado el proyecto en los últimos años.

En este sentido, la alcaldesa del municipio, Mayka Montes, se muestra tajante: «estamos siendo ignorados» a pesar de que Cardeñajimeno es un agente clave en el desarrollo del polígono. De hecho, la totalidad de la primera fase del polígono, que es la que está a punto de ser entregada, se levanta sobre terrenos de su término municipal, mientras que la segunda fase se levantará, en parte, en suelo de Burgos capital.

A pesar de ello, está siendo el Ayuntamiento de la capital el que está capitalizando -valga la redundancia- la interlocución con la Consejería. Así pudo comprobarse hace apenas dos días, cuando el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo mantuvo una reunión con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en la que se trataron diversos aspectos del Tecnológico. Una reunión a la que no se convocó a los responsables de Cardeñajimeno. Ni a esa ni a «ninguna» en los últimos años, explica Montes.

«El Ayuntamiento de Cardeñajimeno ha cumplido su parte del acuerdo; la Junta no» Mayka Montes Alcaldesa de Cardeñajimeno

Ese modo de proceder ha escocido, y mucho, en Cardeñajimeno. Máxime porque, según recuerda su primera edil, buena parte del futuro del Tecnológico depende de su consistorio, que ha de ser el encargado de recibir la obra y tramitar todas y cada una de las licencias y permisos que soliciten las empresas interesadas en instalarse.

«Ahora mismo no sabemos cómo se van a gestionar» diferentes aspectos en este sentido, abunda Montes. Ni siquiera se ha concretado la gestión de los espacios comunes.

Pero todo eso, insiste la alcaldesa, no es sino la punta de iceberg. Y es que, más allá de las formas, la cuestión de fondo es otra. Y viene de tiempo atrás.

En su día, el Ayuntamiento de Cardeñajimeno presentó un recurso contra el proyecto que derivó en la paralización del mismo por parte de la Justicia. Para desbloquearlo, Junta y Ayuntamiento alcanzaron un acuerdo en el que, a grandes rasgos, Cardeñajimeno se comprometía a suspender el contencioso a cambio de algunas modificaciones en el proyecto, inversiones para el municipio, la cesión de «unos 13.000 metros cuadrados» de parcelas urbanizadas y la denominación oficial de 'Cardeñajimeno-Burgos' para el Tecnológico. Años después, subraya Montes, «el Ayuntamiento ha cumplido su parte, pero la Junta no».

De hecho, insiste, Cardeñajimeno ha trascendido de lo pactado, ya que ha promovido la construcción de una nueva depuradora financiada por Somacyl y diseñada para dar servicio también al Parque Tecnológico. Una infraestructura cuyo mantenimiento, de momento, corre a cargo íntegramente de las arcas municipales.

Vistos todos estos antecedentes, ¿Cardeñajimeno valora volver a los tribunales? «Es una posibilidad», admite Montes, quien se muestra muy crítica por la falta de respuestas por parte de la Junta, a quien se han dirigido en varias ocasiones en los últimos tiempos exigiendo el cumplimiento de lo pactado. En este sentido, explica, antes de verano se remitió un escrito al respecto a la Consejería que por el momento no ha obtenido respuesta. Ahora, además de la queja pública, han vuelto a dirigirse a la Consejería en busca de respuestas.

«Cardeñajimeno exige ser escuchado, respetado e incorporado a cualquier mesa de trabajo, estrategia de promoción o planificación futura del Parque Tecnológico. No se puede desarrollar un proyecto de esta magnitud sin contar con el municipio en el que realmente se ubica la primera fase», señalan los responsables del Ayuntamiento en un comunicado.

