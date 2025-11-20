El BEI financiará con 1.700 millones de euros el Ave entre Burgos y Vitoria El Banco Europeo de Inversiones aprueba un préstamo que permitirá cubrir buena parte del coste de ejecución de la línea

Finalmente, la construcción de la línea de Alta Velocidad entre Burgos y Vitoria contará con financiación europea. Y es que, tal y como ha confirmado hoy Adif Alta Velocidad, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) presidido por la española Nadia Calviño, acaba de dar luz verde a un préstamo de nada más y nada menos que 1.700 millones de euros para financiar la construcción de la línea.

Con ese préstamo, planteado en condiciones financieras muy favorables, se cubrirá buena parte del millonario coste estimado para los 93 kilómetros de vía proyectados entre Burgos y Vitoria.

Para hacerse una idea, el tramo entre Pancorbo y Ameyugo, el único ya adjudicado y cuyas obras deberían comenzar de manera inmininete, se adjudicó meses atrás por casi 390 millones de euros (IVA incluido). Se trata de uno de los tramos más cortos, pero a la vez más complejos de ejecutar de toda la línea habida cuenta de la necesidad de salvar los Montes Obarenes.

En este sentido, y según ha adelantado Adif, está previsto que «en los próximos días» se formalice la entrega de un primer tramo del préstamo por valor de 325 millones de euros.

Con este acuerdo, el BEI refuerza su apuesta por el despliegue de la alta velocidad ferroviaria en todo el continente. Sólo en España, el montante de los préstamos concedidos a este respecto supera los 14.000 millones de euros. De hecho, la línea entre Burgos y Vitoria conectará con la 'Y vasca', ya en ejecución, que en su día ya recibió el apoyo del BEI.

Y todo ello mientras el proyecto continúa avanzando. Las obras del primer tramo deben arrancar ya, después de que el pasado mes de octubre se formalizara el contrato de ejecución con la UTE formada por Ferrovial, FCC y Contratas y Ventas.

A partir de ahí, los responsables de Adif y del propio Ministerio de Transportes trabajan con la idea de lanzar la licitación del resto de tramos en los que se ha dividido la línea a lo largo de los próximos meses, con el objetivo de dejar todos los proyectos encauzados en 2026.