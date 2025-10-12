Adjudicado con una baja de más de dos millones el estudio técnico del AVE entre Pancorbo y Ameyugo La Unión Temporal de Empresas madrileña Geocontrol- Eptisa ha resultado adjudicataria por 8,5 millones de euros de este tramo en la provincia de Burgos

Julio César Rico Burgos Domingo, 12 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Tienen que pasar cinco años, en concreto 57 meses, desde que se firme el contrato para la realización de las obras en el tramo entre Pancorbo Ameyugo para que circulen trenes de alta velocidad por esta parte de la provincia de Burgos.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) adjudicaba a la Unión Temporal de Empresas madrileña Geocontrol- Eptisa el proyecto de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras de ejecución del proyecto de construcción de la plataforma de la línea de Alta Velocidad de la conexión Madrid-País Vasco-Frontera Francesa en el tramo entre Burgos y Vitoria. Más en concreto en el subtramo Pancorbo-Ameyugo.

Un concurso al que se han presentado un total de 12 empresas o uniones temporales de empresas y en el que Geocontrol Eptisa se ha hecho con la adjudicación con una baja de más de dos millones de euros.

Este tramo de la alta velocidad entre Pancorbo y Ameyugo, en la provincia de Burgos, es uno de los más complicados geotécnicamente. Quizás por ello el tiempo que se van a extender las obras supera los cinco años, porque la mayor parte del trazado irá bajo tierra. Está previsto que 5,2 kilómetros de los 8,4 de la longitud de este trazado, discurran por túneles y 1,3 kilómetros vayan en viaductos.

Los túneles serán el de Pancorbo, monotubo con una longitud de 4.058 metros y una sección libre de 125 metros cuadrados. En este de Pancorbo, por tener una longitud superior a un kilómetro, se proyecta la ejecución de cuatro galerías de evacuación; y asociadas a éstas se ejecutarán las correspondientes zonas de rescates y sus accesos.

Este subtramo se encuentra en el de Burgos-Vitoria y tiene una longitud de 8,4 kilómetros; la sección tipo de la plataforma para doble vía de ancho es de 1,435 metros contará con un entreeje de 4,70 metros y un hombro de balasto de 1,10 metros que es la solución que se adopta para compensar la fuerza centrífuga.

Burgos es la provincia de Castilla y León con mayor volumen de obra pública y la que más ha incrementado el presupuesto total.

Buena parte del presupuesto consignado en licitaciones públicas en Burgos en lo que va de año corresponde a este proyecto.

Temas

AVE

Adif

Pancorbo