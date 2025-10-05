El nuevo albergue que estrena un pueblo de Burgos tras invertir 725.000 euros El Ayuntamiento de Villarcayo ha recepcionado la obra del nuevo albergue turístico, un espacio con 58 plazas que busca impulsar el turismo cultural y deportivo en las Merindades.

El albergue turístico de Villarcayo ya es una realidad. El Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. ha recepcionado la obra realizada en los últimos meses de manera integral por Aplibur Construcciones.

La obra ha contado con una inversión total de 725.728 euros, de los cuales 320.238 euros fueron aportados por el Consejo Superior de Deportes, con fondos de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; otros 237.673 euros los destinó la Diputación de Burgos, a través de una subvención dentro de la convocatoria de Patrimonio Cultural. Y el resto, únicamente, 167.795 euros fueron aportados por el Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. de fondos propios.

La siguiente fase para la puesta en marcha del proyecto es la licitación del contrato de concesión de servicios, en la cual ya se está trabajando para próximamente licitar la gestión del servicio.

Dentro de un complejo deportivo

Ampliar El nuevo albergue juvenil de Villarcayo. BC

El albergue está ubicado en el complejo deportivo de Villarcayo, junto a otras infraestructuras relevantes tanto culturales como deportivas, como son el cine, el polideportivo, las pistas de pádel, los campos de fútbol de hierba natural y artificial o las piscinas, entre otras instalaciones deportivas que hacen de Villarcayo una referencia deportiva en el norte de España.

Para el alcalde de Villarcayo, Adrián Serna «Esta inversión ya ejecutada supone seguir ampliando las grandes instalaciones deportivas y culturales que tenemos en Villarcayo, y cerrar el ciclo para que quienes vienen a disfrutar del municipio, a disfrutar de eventos culturales o a participar en eventos deportivos, puedan tener un servicio integral. Queremos potenciar esta instalación para que sea un referente y atraiga a turistas, entidades, asociaciones y clubes».

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Villarcayo de M.C.V. busca impulsar el turismo en las Merindades con la construcción de este tipo de alojamiento. Con una capacidad de 58 plazas y una superficie total de 712 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, el albergue contará con todas las comodidades necesarias para satisfacer las necesidades del turismo cultural y deportivo.