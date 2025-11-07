De Burgos a París en tren ultrarrápido: el plan europeo de alta velocidad La Comisión ha presentado un proyecto que conectaría en 2040 todas las capitales de sus estados miembro mediante trenes ultrarrápidos y los convoyes que conectan Madrid con el continente pasarán por Burgos

Viernes, 7 de noviembre 2025

Un tren de alta velocidad que conecte Madrid con París y que pase por Burgos capital. Es uno de los trayectos contemplados en el «ambicioso plan» publicado por la Comisión Europea con el que pretende conectar las capitales del continente rebajando los tiempos de viaje entre ellas. Un plan que se prevé esté en funcionamiento en 2040.

El boceto del proyecto contempla una línea entre Madrid y París que pretende que los más de 1.000 kilómetros que separan ambas ciudades se puedan recorrer en 6 horas. De hacerse realidad estas conexiones futuras, como denomina el mapa elaborado por la Comisión a las dos líneas que discurrirían por España, Burgos tendría un AVE que conectaría con la capital de Francia en menos de cinco horas.

El cronograma propuesto por la UE para 2040 Tiempos de viaje previstos (entre paréntesis, los actuales) Conexiones futuras Copenague 4h (7h) 5h 30 (5h 45) Berlín Ámsterdam Bruselas 7 h Praga (8h 15) París 10h 15 (14h 30) 6h 8h 45 (10h 50) Valladolid Roma Madrid 3h Lisboa El mapa de la velocidad alta Tallín Estocolmo Riga Copenague Vilna Ámsterdam Berlín Varsovia Bruselas Praga Bratislava París Viena Budapest Liubliana Zagreb Bucarest Sofía Roma Madrid Lisboa Atenas El cronograma propuesto por la UE para 2040 Tiempos de viaje previstos (entre paréntesis, los actuales) Conexiones futuras Copenague 4h (7h) 5h 30 (5h 45) Berlín Ámsterdam Bruselas 7 h Praga (8h 15) París 10h 15 (14h 30) 6h 8h 45 (10h 50) Valladolid Roma Madrid 3h Lisboa El mapa de la velocidad alta Tallín Estocolmo Riga Copenague Vilna Ámsterdam Berlín Varsovia Bruselas Praga París Bratislava Viena Budapest Liubliana Zagreb Bucarest Sofía Roma Madrid Lisboa Atenas El cronograma propuesto por la UE para 2040 El mapa de la velocidad alta Tallín Estocolmo Tiempos de viaje previstos (entre paréntesis, los actuales) Riga Copenague Vilna Conexiones futuras Ámsterdam Berlín Varsovia Bruselas Praga Bratislava París Viena Budapest Liubliana Zagreb Bucarest Sofía Roma Madrid Lisboa Atenas Copenague 4h (7h) 5h 30 (5h 45) Berlín Ámsterdam Bruselas 7 h Praga (8h 15) París 10h 15 (14h 30) 6h 8h 45 (10h 50) Valladolid Roma Madrid 3h Lisboa

El plan de la Comisión se hizo público durante la jornada de este miércoles y no detalla en qué estaciones pararán los convoyes aunque en uno de los mapas que refleja el entramado de líneas, aparecen Valladolid y Burgos como zonas de paso obligado para el tren Madrid-París.

El principal escollo para que este plan pueda concretarse en los plazos definidos pasa por la finalización de la 'Y vasca', especialmente en el tramo que conectará Burgos con San Sebastián y el tramo entre la frontera por Irún que no está construido y que debe conectar por alta velocidad las ciudades francesas de Hendaya y Burdeos.

«Los ciudadanos de toda la Unión se beneficiarán de viajes más rápidos, seguros y asequibles que acercan a Europa» Apostolos Tzitzikostas Comisario de Transportes Sostenibles y Turismo de la Comisión Europea

Entre las nuevas conexiones que contempla el boceto está también la Lisboa-Madrid (algo más de 500 kilómetros en línea recta que se tardarían tres horas en cubrir) y que también podría pasar por Valladolid, que conectaría con la capital portuguesa en unas 4 horas.

Tiempo de viaje entre capitales europeas

El comisario de Transportes Sostenibles y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, valoraba así el proyecto: «El tren de alta velocidad no solo busca reducir los tiempos de viaje, sino también unir a los europeos, fortalecer nuestra economía y liderar la carrera mundial por el transporte sostenible. Con el plan presentado convertimos la ambición en acción: eliminamos barreras, movilizamos inversiones para infraestructuras modernas y convertimos el ferrocarril transfronterizo en la columna vertebral de una Europa neutra en carbono, competitiva y segura. Los ciudadanos de toda la Unión se beneficiarán de viajes más rápidos, seguros y asequibles que acercan a Europa».

Uno de los objetivos de este ambicioso plan de la Comisión Europea es rebajar los tiempos de viaje entre las capitales del continente y, de hacerse realidad, lo cierto es que se acortarían considerablemente. Entre los casos más llamativos, la conexión Sofia con Atenas que en la actualidad es de más de 13 horas y media y con la alta velocidad se reduciría a 6 horas o la línea entre Bucarest y Budapest, que pasaría de las 15 horas actuales a 6 horas y cuarto de viaje.

De cumplirse este proyecto de conexión mediante alta velocidad, ningún trayecto entre capitales superaría las diez horas de viaje.