BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AVE en la estación de Burgos. GIT

De Burgos a París en tren ultrarrápido: el plan europeo de alta velocidad

La Comisión ha presentado un proyecto que conectaría en 2040 todas las capitales de sus estados miembro mediante trenes ultrarrápidos y los convoyes que conectan Madrid con el continente pasarán por Burgos

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:35

Comenta

Un tren de alta velocidad que conecte Madrid con París y que pase por Burgos capital. Es uno de los trayectos contemplados en el «ambicioso plan» publicado por la Comisión Europea con el que pretende conectar las capitales del continente rebajando los tiempos de viaje entre ellas. Un plan que se prevé esté en funcionamiento en 2040.

El boceto del proyecto contempla una línea entre Madrid y París que pretende que los más de 1.000 kilómetros que separan ambas ciudades se puedan recorrer en 6 horas. De hacerse realidad estas conexiones futuras, como denomina el mapa elaborado por la Comisión a las dos líneas que discurrirían por España, Burgos tendría un AVE que conectaría con la capital de Francia en menos de cinco horas.

El gráfico muestra el mapa de la velocidad alta en europa

El cronograma propuesto

por la UE para 2040

Tiempos de viaje previstos

(entre paréntesis, los actuales)

Conexiones futuras

Copenague

4h

(7h)

5h 30

(5h 45)

Berlín

Ámsterdam

Bruselas

7 h

Praga

(8h 15)

París

10h 15

(14h 30)

6h

8h 45

(10h 50)

Valladolid

Roma

Madrid

3h

Lisboa

El mapa de la velocidad alta

Tallín

Estocolmo

Riga

Copenague

Vilna

Ámsterdam

Berlín

Varsovia

Bruselas

Praga

Bratislava

París

Viena

Budapest

Liubliana

Zagreb

Bucarest

Sofía

Roma

Madrid

Lisboa

Atenas

El gráfico muestra el mapa de la velocidad alta en europa

El cronograma propuesto

por la UE para 2040

Tiempos de viaje previstos

(entre paréntesis, los actuales)

Conexiones futuras

Copenague

4h

(7h)

5h 30

(5h 45)

Berlín

Ámsterdam

Bruselas

7 h

Praga

(8h 15)

París

10h 15

(14h 30)

6h

8h 45

(10h 50)

Valladolid

Roma

Madrid

3h

Lisboa

El mapa de la velocidad alta

Tallín

Estocolmo

Riga

Copenague

Vilna

Ámsterdam

Berlín

Varsovia

Bruselas

Praga

París

Bratislava

Viena

Budapest

Liubliana

Zagreb

Bucarest

Sofía

Roma

Madrid

Lisboa

Atenas

El gráfico muestra el mapa de la velocidad alta en europa

El cronograma propuesto

por la UE para 2040

El mapa de la velocidad alta

Tallín

Estocolmo

Tiempos de viaje previstos

(entre paréntesis, los actuales)

Riga

Copenague

Vilna

Conexiones futuras

Ámsterdam

Berlín

Varsovia

Bruselas

Praga

Bratislava

París

Viena

Budapest

Liubliana

Zagreb

Bucarest

Sofía

Roma

Madrid

Lisboa

Atenas

Copenague

4h

(7h)

5h 30

(5h 45)

Berlín

Ámsterdam

Bruselas

7 h

Praga

(8h 15)

París

10h 15

(14h 30)

6h

8h 45

(10h 50)

Valladolid

Roma

Madrid

3h

Lisboa

El plan de la Comisión se hizo público durante la jornada de este miércoles y no detalla en qué estaciones pararán los convoyes aunque en uno de los mapas que refleja el entramado de líneas, aparecen Valladolid y Burgos como zonas de paso obligado para el tren Madrid-París.

Noticias relacionadas

Adjudicado con una baja de más de dos millones el estudio técnico del AVE entre Pancorbo y Ameyugo

Adjudicado con una baja de más de dos millones el estudio técnico del AVE entre Pancorbo y Ameyugo

Transportes destina 15,5 millones de euros para mejorar 138 km de carreteras en Burgos

Transportes destina 15,5 millones de euros para mejorar 138 km de carreteras en Burgos

19,2 millones para mejorar el enlace entre la AP-1 y la A-1 en el límite de Burgos y Álava

19,2 millones para mejorar el enlace entre la AP-1 y la A-1 en el límite de Burgos y Álava

El principal escollo para que este plan pueda concretarse en los plazos definidos pasa por la finalización de la 'Y vasca', especialmente en el tramo que conectará Burgos con San Sebastián y el tramo entre la frontera por Irún que no está construido y que debe conectar por alta velocidad las ciudades francesas de Hendaya y Burdeos.

«Los ciudadanos de toda la Unión se beneficiarán de viajes más rápidos, seguros y asequibles que acercan a Europa»

Apostolos Tzitzikostas

Comisario de Transportes Sostenibles y Turismo de la Comisión Europea

Entre las nuevas conexiones que contempla el boceto está también la Lisboa-Madrid (algo más de 500 kilómetros en línea recta que se tardarían tres horas en cubrir) y que también podría pasar por Valladolid, que conectaría con la capital portuguesa en unas 4 horas.

Tiempo de viaje entre capitales europeas

El comisario de Transportes Sostenibles y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, valoraba así el proyecto: «El tren de alta velocidad no solo busca reducir los tiempos de viaje, sino también unir a los europeos, fortalecer nuestra economía y liderar la carrera mundial por el transporte sostenible. Con el plan presentado convertimos la ambición en acción: eliminamos barreras, movilizamos inversiones para infraestructuras modernas y convertimos el ferrocarril transfronterizo en la columna vertebral de una Europa neutra en carbono, competitiva y segura. Los ciudadanos de toda la Unión se beneficiarán de viajes más rápidos, seguros y asequibles que acercan a Europa».

Uno de los objetivos de este ambicioso plan de la Comisión Europea es rebajar los tiempos de viaje entre las capitales del continente y, de hacerse realidad, lo cierto es que se acortarían considerablemente. Entre los casos más llamativos, la conexión Sofia con Atenas que en la actualidad es de más de 13 horas y media y con la alta velocidad se reduciría a 6 horas o la línea entre Bucarest y Budapest, que pasaría de las 15 horas actuales a 6 horas y cuarto de viaje.

De cumplirse este proyecto de conexión mediante alta velocidad, ningún trayecto entre capitales superaría las diez horas de viaje.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo supermercado que ya tiene fecha de apertura en el centro de Burgos
  2. 2 Muere Kike García, el hombre sencillo y cercano que se implicó en hacer una ciudad mejor desde la fiesta
  3. 3 La tienda de tartas de queso más conocida de Burgos que abre un nuevo local
  4. 4 La Lotería Nacional deja un segundo premio en Burgos
  5. 5 Cambios en la nueva campaña de bonos al consumo en Burgos: el pago será en tienda
  6. 6 El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros mensuales y calefacción y luz gratis
  7. 7 El Supremo lo ratifica: las monjas cismáticas de Belorado no pueden inscribir sus congregaciones como asociaciones civiles
  8. 8 Herido tras ser atropellado por un turismo en Burgos
  9. 9 Dos accidentes en la BU-11 en apenas unas horas dejan dos mujeres heridas
  10. 10 Herida una mujer al ser atropellada por un coche que daba marcha atrás en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta De Burgos a París en tren ultrarrápido: el plan europeo de alta velocidad

De Burgos a París en tren ultrarrápido: el plan europeo de alta velocidad