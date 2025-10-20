BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La A-1, a su paso por Armiñón, es uno de los puntos críticos de la red viaria alavesa. Blanca Castillo

19,2 millones para mejorar el enlace entre la AP-1 y la A-1 en el límite de Burgos y Álava

La actuación prevé ampliar carriles y optimizar la circulación en el enlace de Armiñón, con una inversión de 19,2 millones de euros, para mejorar la seguridad y agilizar el tráfico de largo recorrido

Burgos

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:56

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de acondicionamiento, ampliación de capacidad y mejora de la confluencia de la autopista AP-1 con la calzada Madrid-Irún de la A-1 en el enlace de Armiñón, en el límite entre Burgos y Álava. El trámite se abrirá tras la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se someterá entonces a información pública.

La actuación, que busca mejorar la circulación tras la liberación del peaje, contará con una inversión de 19,2 millones de euros. Para su desarrollo, en 2022 se firmó un convenio entre el Ministerio y la Diputación Foral de Álava, por el que la Diputación se encarga de la redacción del proyecto y de su ejecución, supervisada y financiada por el Ministerio.

Punto en el que se va a intervenir en el enlace entre la AP-1 y la A-1. BC

El proyecto contempla, entre otras mejoras, la ampliación de la capacidad de los ramales de acceso en la conexión de la AP-1 con la A-1 en sentido Madrid-Irún. El objetivo es garantizar unas condiciones de vialidad adecuadas en todo el corredor de la AP-1, que soporta tráfico nacional e internacional y forma parte de los itinerarios E-5 y E-80 de la Red Transeuropea de Carreteras.

Además, la Diputación Foral de Álava ya ha ejecutado obras de ampliación y mejora en la bifurcación entre la calzada Irún-Madrid de la A-1 y el ramal de incorporación a la AP-1, con un presupuesto de 4,8 millones de euros (IVA incluido), también financiadas por el Ministerio.

