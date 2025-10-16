176 millones para transformar Burgos: así se reparten las inversiones de la Junta para 2026 La Junta de Castilla y León invertirá 176 millones de euros en Burgos en 2026, un 65% más que en 2025. Vivienda, sanidad y grandes infraestructuras concentran la mayor parte del presupuesto, incluyendo el hospital de Aranda, el Parque Tecnológico la construcción de viviendas para alquiler social y venta

Las cuentas de la Junta de Castilla y León para Burgos incluyen 176 millones de euros en inversiones. Suponen un incremento de la inversión en la provincia de Burgos del 65% con respecto a los presupuestos de la Junta de 2024, en 2025 las cuentas se prorrogaron.

La Sociedad Pública de infraestructuras y medio ambiente con 54 millones y sanidad con casi 43 millones son los apartados que más inversión recibirán. Lejos está medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio con casi 16 millones de inversión.

Un aspecto que destaca en este proyecto de inversiones reales es la cantidad destinada a construcción de viviendas, tanto para alquiler social como para venta. Entre la adquisición de viviendas de promoción pública y la construcción de viviendas eficientes, la Junta planea invertir en Burgos 20.060.154 euros. Un 11,4% del presupuesto total para la provincia se centra en la vivienda, uno de los problemas sociales más enquistados en España.

La Junta prevé destinar 16,3 millones para construir viviendas eficientes para el alquiler social y 3,7 millones para construir viviendas eficientes para venta. Las viviendas para alquiler se construirán en Burgos, Aranda y Miranda, mientras que las destinadas a la venta se levantarán en Burgos-Villimar, Briviesca y Belorado.

Las partidas más destacadas

Hay otras cantidades que suponen la gran baza inversora de la Junta en la provincia de Burgos. Hablamos del Parque Tecnológico de Burgos con siete millones, las obras del Hospital de Aranda con 39,5 millones, las obras de ampliación del Museo de Burgos con 3,5 millones, las obras de abastecimientos de aguas con 9 millones o los centros de tratamientos de residuos de Burgos y Abajas con 14 millones. Una obra para la que se reservan cuatro millones de euros es la esperada y atrasada variante de Salas de los Infantes.

Sanidad

El grueso de esa inversión en Sanidad, el segundo apartado con más presupuesto, corresponde a los 39,5 millones que se invertirán en el esperado y demandado hospital de Aranda. De 42,7 millones el 92,5% se va para esta infraestructura. Otras partidas importantes también se destinan al equipamiento diverso de hospitales (1,2 millones), obras en otros hospitales (600.000 euros) y el centro de salud de Las Huelgas de la ciudad de Burgos (555.938 euros). Además, se han reservado 400.000 euros para otras inversiones en el hospital Santiago Apóstol.

Cuatro centros de salud de la provincia también tienen reservadas partidas como son el de Roa (104.544 euros), el de Melgar de Fernamental (35.574 euros), el de Villadiego con 35.574 euros y el de Valle de Mena con 33.033 euros.

Carreteras

Hay, además, otra faceta en la que el ejecutivo regional ha previsto un esfuerzo relevante, es en la movilidad y la mejora y conservación de carreteras. Se destinan cuatro millones a la variante de Salas de los Infantes y 10.390.035 euros a conservación, refuerzo y renovación de diferentes vías de la provincia.

Prevención de incendios

Otro apartado para el que el ejecutivo regional ha destinado una partida importante es la prevención de incendios forestales 9.453.677 euros y la gestión forestal con 842.300 euros. Burgos no ha sido una provincia castigada este verano por los fuegos, pero como nos llevan repitiendo muchos años los expertos, los incendios forestales se previenen en invierno. Además, la burgalesa es una provincia con grandes masas forestales.

Otros apartados relevantes

En Economía y Hacienda destaca la inversión en el Parque Tecnológico de Burgos con 7.019.977 euros y lo destinado al polígono industrial de Villalonquéjar con 350.000 euros. En Medio Ambiente, vivienda y ordenación del territorio, como se ha señalado, destaca la inversión en tratamientos selvícolas preventivos de incendios con 7.531.305 euros.

En Educación, el grueso se destina a la construcción del aulario del IES Diego Siloé de Burgos con 5.704.005 euros. En Cultura, turismo y deporte se han reservado 3,5 millones para las obras de ampliación del Museo de Burgos y otros casi tres millones para Valpuesta y su impulso como origen del español.

Los problemas con la sección 20

La tramitación de los presupuestos de la Junta de Castilla y León ha vivido un giro inédito al incluirse la sección 20, que corresponde a las Cortes y a sus instituciones propias, sin contar con su aprobación definitiva. Aunque habitualmente esta validación es un trámite, en esta ocasión la votación se complicó: el PSOE votó en contra, Vox se abstuvo y el PP finalmente no apoyó la sección. Como consecuencia, cuando el consejero Carlos Fernández Carriedo registró los presupuestos en las Cortes al cierre del plazo legal, esta parte del proyecto permanecía en la práctica sin aprobar, obligando a que se vuelva a llevar a la Mesa y se incorporen las modificaciones pendientes antes de poder consolidar los 21 tomos del presupuesto.