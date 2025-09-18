La Junta remodelará el polígono de Melgar antes de hacer los proyectos de amoniaco verde La primera inversión asciende a 6,3 millones que se completará con hasta los cerca de 12 que prometió el consejero Quiñones hace ahora un año. En año y medio será realidad la urbanización

Julio César Rico Burgos Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:37

El pasado 2 de octubre de 2024, la Junta anunciaba una inversión multimillonaria en Melgar de Fernamental. La idea era poner en marcha cuatro proyectos industriales en el polígono de El Parralejo. La inversión regional viene de la mano de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

Tras conocer el proyecto inicial, se sabe que este organismo va a invertir una primera partida de 6,3 millones que se completarán hasta las cerca de 12 que va a suponer todo el proyecto. La primera de las plantas será una de amoniaco verde que estará conectada con generadores de energía de la zona. A pesar de la apuesta económica, esta instalación ha generado recelo entre los habitantes de las provincias de Burgos y Palencia.

La propuesta es realizar una nueva ordenación de los terrenos situados en la mitad sur del sector que cuenta con más de 340.000 metros cuadrados de superficie de los 557.148 metros cuadrados totales. La superficie de parcelas alcanza los 363.815 metros con una edificabilidad máxima en 272.860 de ellos.

En la actualidad, el proyecto debe de contemplar entre otros aspectos, la renovación de los viales que están sin pavimentar y es necesario mejorar la red de saneamiento y abastecimiento.

Los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez- Quiñones y el de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, Aseguraban en octubre de 2024 que el nuevo polígono, sobre la base del primitivo, albergaría todos los servicios, incluido un emisario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la zona. La Junta de Castilla y León se encargará de llevar agua y todos los servicios necesarios.

La situación del polígono El Parralejo es idónea ya que se encuentra con el entronque de la A-231, la Autovía León Burgos, lo que le hace muy competitivo. Además, cuenta con dos potentes subestaciones eléctricas muy cercanas, las de Villalbilla, en Burgos y la palentina de Herrera de Pisuerga.

El polígono industrial de 'El Parralejo' se construyó gracias a un proyecto operativo local, una subvención estatal de 1,2 millones de euros que fue a parar a Melgar de Fernamental que por entonces estaba regido por la popular Montserrat Aparicio. La Diputación de Burgos otorgó ese Paul a este polígono industrial y al comunero de Revenga para la construcción de la casa de la madera. El segundo proyecto salió delante, pero el Parralejo quedó inconcluso por diferentes problemas de financiación cuando la urbanización estaba ya prácticamente terminada. En el año 2012 se paralizó las obras por problemas de financiación y el desarrollo urbanístico del sector quedó inconcluso.

Después de una década, la Junta de Castilla y León, a través de la sociedad Somacyl, ha retomado este proyecto de urbanización para adaptar la normativa actual. En marzo de este año se firmó la contratación del servicio de redacción y asistencia técnica de este polígono de Melgar de Fernamental.