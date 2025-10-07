Las obras del nuevo hospital de Aranda superan su ecuador Ya se ha completado alrededor de la mitad de la obra proyectada, con la idea de que esté plenamente operativo en 2027

Las obras de construcción del nuevo hospital de Aranda de Duero, uno de los proyectos de mayor envergadura de los que actualmente está ejecutando la Junta de Castilla y León en la comunidad autónoma, avanzan a buen ritmo. Tanto, que ya se ha ejecutado alrededor de la mitad de los trabajos previstos en el proyecto inicial, cumpliendo así con el calendario inicialmente previsto.

La obra, adjudicada a FCC Construcción con un presupuesto de alrededor de 118 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses, arrancó formalmente en octubre de 2023, hace justo dos años. Desde entonces, y tras unas primeras semanas de preparativos, el movimiento de operarios ha sido una constante en la zona y el nuevo complejo ya muestra perfectamente su perfil. Meses atrás se terminó la cimentación y la estructura y ahora mismo los esfuerzos se centran en otros aspectos.

Así, los operarios están ejecutando ya toda la fachada, incluida la colocación de termoarcilla y de los cargaderos metálicos. Paralelamente, se está instalando el aislamiento acústico sobre el forjado y se está actuando sobre la cubierta, instalando los sistemas de impermeabilización y aislamiento.

A partir de ahí, las obras seguirán quemando etapas con la vista puesta en el primer semestre de 2027, cuando inicialmente está prevista la conclusión de las obras de construcción y la entrega del edificio. Eso sí, su puesta en servicio tardará algo más, habida cuenta de la necesidad de equipar el complejo y trasladar toda la actividad desde el Santos Reyes.

Y es que, el nuevo hospital de Aranda se planificó años atrás precisamente para sustituir al antiguo y obsoleto Santos Reyes, dando así respuesta a una demanda histórica de la Ribera del Duero, que llevaba décadas clamando por una mejora y ampliación de los servicios sanitarios.

El complejo se está levantando en un gran solar de 98.646 metros cuadrados, ubicado en la zona sur, en el entorno de la carretera de Soria. Más allá de las infraestructuras complementarias, como el aparcamiento, las zonas verdes o los accesos, el proyecto contempla la construcción de un edificio modular de cuatro alturas, 180 metros de largo y 130 de ancho.

Las dos primeras plantas servirán para la prestación de la asistencia sanitaria, permitiendo una significativa ampliación de la cartera de servicios de toda su área de influencia.

Así, las Urgencias contarán con 39 puntos de atención frente a los nueve con los que actualmente cuenta el Santos Reyes. El Hospital de Día también verá aumentada su capacidad de los 10 puestos actuales a los 19 previstos, mientras que los gabinetes de exploración se incrementarán de 12 a 25.

También en las dos primeras plantas se ubicarán los cinco quirófanos y los nueve boxes de reanimación postanestésica, así como los espacios dedicados a diálisis, extracciones, rehabilitación, admisión, farmacia o vestuarios. Todo ello en una superficie mucho más amplia, luminosa y confortable que la del Santos Reyes.

Más camas

Por su parte, en las dos plantas superiores se ubicarán los módulos de hospitalización. También en este aspecto se notará una clara mejoría respecto a las instalaciones del Santos Reyes, toda vez que se pasará de las 111 camas actuales a 144, de las cuales 18 serán para obstetricia y pediatría.

Y todo ello diseñado bajo los criterios de máxima eficiencia energética. Así, entre otras cuestiones, el complejo contará con 897 paneles de energía solar fotovoltaica destinados a cubrir parte de la demanda energética del mismo.