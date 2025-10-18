Dos años y medio de retraso para el único tramo en obras de la A-12 en Burgos Las obras del tramo entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río deberían haber culminado en el primer semestre de 2023, pero aún están al 90% de ejecución. La tramitación del resto de tramos continúa en la fase de despachos

Imagen de archivo de las obras de la A-12 entre Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río.

Gabriel de la Iglesia Burgos Sábado, 18 de octubre 2025, 09:02

A pesar del incremento del movimiento registrado en los últimos meses, los avances en el único tramo actualmente en obras de la A-12 entre Burgos y La Rioja se antojan insuficientes. Tanto, que casi nadie se atreve a aventurar ya una fecha concreta para la finalización de una obra que a estas alturas acumula ya dos años y medio de retraso respecto a las previsiones iniciales.

Actualmente, y a falta de información precisa por parte del Ministerio de Transportes, el tramo entre la localidad riojana de Santo Domingo de la Calzada y Villamayor del Río, ya en territorio de la provincia de Burgos, se encuentra aproximadamente al 90% de su ejecución, según informa La Rioja.

14,5 Kilómetros El único tramo de la A-12 actualmente en obras se prolonga 14,5 kilómetros a caballo entre La Rioja y la provincia de Burgos.

¿El problema? Que dichas obras deberían haber concluido en el primer semestre de 2023. Ese era al menos el cronograma previsto inicialmente. Sin embargo, la obra, iniciada de manera formal en 2020, sufrió retrasos prácticamente desde su inicio y más de cinco años después aún no ha finalizado.

El estallido de la crisis sanitaria de la covid-19 y la localización de una antigua necrópolis en la localidad de Grañón trastocaron todos los planes y obligaron a modificar el proyecto del tramo, de 14,5 kilómetros de longitud.

Eso, sumado a las inclemencias meteorológicas de finales de 2024 y principios de este año han supuesto un retraso más que evidente que aún no se ha subsanado. De hecho, las últimas previsiones lanzadas meses atrás apuntaban a la conclusión de los trabajos en 2026. Veremos si efectivamente se cumple ese nuevo calendario.

Más retrasos en el resto de tramos

Y mientras tanto, Burgos y La Rioja continúan esperando el espaldarazo definitivo al resto de tramos de la autovía. Una espera que se está haciendo larga. Muy larga.

No en vano, la A-12, planteada para sustituir la antigua N-120, lleva sobre la mesa de trabajo varias décadas sin que de momento haya entrado en servicio ni un sólo kilómetro en tierras burgalesas. No así en la Rioja, donde la autovía ya se ha completado casi en su totalidad. El último tramo, que 'muere' en Santo Domingo de la Calzada, fue inaugurado hace ya una década mientras los tramos correspondientes a la provincia de Burgos se perdían en un laberinto de retrasos.

Retrasos que, de hecho, han obligado al Ministerio de Transportes a actualizar los proyectos de todos los tramos pendientes, incluido el situado entre Ibeas de Juarros y Burgos capital, uno de los más demandados habida cuenta del tránsito de casi 10.000 vehículos diarios por esa zona.

La historia de este tramo es incluso más sangrante, toda vez que su construcción ya fue licitada, adjudicada e iniciada años atrás. Sin embargo, la empresa adjudicataria apenas movió unos metros cúbicos de tierra antes de paralizar las obras para solicitar un modificado. Un modificado que el Ministerio rechazó de plano, lo que derivó en una paralización del expediente mietnras se tramitaba la rescisión del contrato.

Tras mucho tiempo de espera, el Ministerio aprobó el pasado mes de junio el proyecto actualizado, cuyo presupuesto se dispara hasta los 126,5 millones de euros, incorporando nuevos accesos al Parque Tecnológico y la localidad de San Medel, al margen de otras novedades.

Ahora mismo, los técnicos ministeriales están valorando las numerosas alegaciones presentadas al proyecto, incluidas las planteadas por el PP, que ha solicitado que el tramo se prolongue más allá de Ibeas sin esperar a la redacción del siguiente tramo.

Paralelamente, el Ministerio adjudicó en agosto la redacción de la actualización del proyecto correspondiente al tramo entre Villafranca Montes de Oca y Villamayor del Río. Ese ha sido, hasta la fecha, el último gran avance de una autovía cuyas obras, no obstante, siguen a la espera mientras las localidades afectadas continúan clamando ante los retrasos.