La Junta recibirá el Parque Tecnológico de Burgos el 23 de diciembre con 15 años de retraso Así lo ha anunciado el vicealcalde, Juan Manuel Manso, en el Pleno en un debate sobre la petición de Vox al PP de que lidere la puesta en marcha de este espacio

Han tenido que pasar 15 años desde que empezaron las obras del Parque Tecnológico de Burgos y 20 desde que se presentó un proyecto que ha tenido diferentes paralizaciones, pero al fin se ve la luz al final de túnel. De hecho, ya hay fecha para la entrega de la obra.

Según ha confirmado este viernes durante la celebración del Pleno municipal el vicealcalde de Burgos, Juan Manuel Manso, la Junta de Castilla y León «va a recibir la obra del Parque Tecnológico el 23 de diciembre».

El número dos del equipo de Gobierno ha hecho este anuncio en el debate de una proposición de Vox en la que reclamaba a la Junta «acelerar la comercialización de las parcelas del parque e instar al Ayuntamiento a ejercer un papel de liderazgo» en su puesta en marcha.

Vox ha recordado que el proyecto comenzó a gestarse en 2006, y las obras de urbanización arrancaron en 2010. La actuación se paralizó en 2011 tras una ejecución del 60%. Tras muchos años de bloqueo, quebraderos de cabeza y pasos en falso, las obras se reanudaron en 2023 con una previsión de finalización en agosto de 2025.

De acuerdo a la última certificación de obra entregada por la empresa, la ejecución de la misma se sitúa en torno al 90%, después de haber acometido ya la gran mayoría de los trabajos previstos en el proyecto, incluidos los nuevos accesos, tanto al propio parque como a la localidad de San Medel.

En este sentido, Manso ha afirmado que la Junta de Castilla y León está «a punto de culminar» unas obras que, eso sí, deberían haber concluido a finales de este verano. No obstante, las inclemencias meteorológicas han lastrado el movimiento de tierras y se ha acumulado un retraso de tres meses.

El Parque Tecnológico, levantado a caballo entre los términos municipales de Burgos y Cardeñajimeno, contará con 124 hectáreas, de las cuales el 45% están destinadas al asentamiento de empresas, y su ubicación estratégica lo convierte en un nodo logístico privilegiado.

En todo caso, el concejal de Urbanismo de Burgos entiende que es posible la recepción de la obra en esa fecha y confía en ello sin más retrasos. En este sentido, Manso ha responsabilizado de parte de los retrasos al Ayuntamiento de Cardeñajimeno, municipio con el que se comaprte el polígono, recordando que la obra se paralizó por las «denuncias y procedimientos contenciosos». Y ha asegurado que estos procesos «todavía no han terminado», según la información que manejan en el equipo de Gobierno de la capital.

Comercialización y electrificación

Sea como fuere, la venta de las parcelas deberá estar lista a lo largo de 2026 y para ello se requiere una labor comercial, de impulso y de atracción, tal y como señalaba el viceconsejero de Economía de la Junta, Carlos Martín Tobalina, en la visita cursada en mayo de este año.

En la proposición de Vox, el concejal Ignacio Peña ha aludido a la «falta de energía eléctrica» que está lastrando el desarrollo de muchos proyectos industriales en la provincia de Burgos.

En este sentido, el propio Manso ha subrayado que la Junta de Castilla y León va a alegar en el periodo de información pública a Red Eléctrica Española «la ampliación de las subestaciones» de Villalbilla, Villímar y Villatoro que den servicio a los polígonos industriales de la ciudad y de la provincia.

