Urgente Incautan 720 kilos de hachís en Burgos tras una persecución en la que el conductor logró escapar
Tramo de Cortes donde se hará la senda peatonal y ciclista. BC

Las obras del Bulevar low cost y la senda de Cortes arrancarán en Burgos tras la Navidad

Urbanismo entiende que la Navidad supone un parón para la construcción, por lo que los plazos se cuentan a partir de esa fecha

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:23

Las obras de construcción de la senda, peatonal y ciclista, desde Las Veguillas hasta el barrio de Cortes y las del tramo IV del Bulevar del ferrocarril, conocido como 'lowcost', darán comienzo una vez acabe la Navidad. Con con ello el inicio será a partir de enero de 2026. Así lo ha explicado el viceportavoz de la Junta de Gobierno y vicealcalde de Burgos, Juan Manuel Manso.

El concejal entiende que, aunque ya están licitadas, las obras no tendría mucho sentido empezar la construcción «a mediados de diciembre» para que quede parada durante 20 días hasta «el final de las fiestas navideñas». El sector de la construcción, por convenio, para su acividadad en las fiestas de Navidad. Estas circunstancias afectarían tanto a la obra del barrio de Cortes, como a la obra del Bulevar.

Las dos obras

La primera de las obras, la senda de Cortes desde las Veguillas, sale por un precio de 803.627,21 euros que supone una baja del 11,88 por ciento sobre el precio base de licitación y con un plazo de ejecución de siete meses para ejecutar la obra.

La segunda de ellas, el tramo 4 del Bulevar tiene un presupuesto de tres millones de euros con una «baja del 22,14%» sobre el presupuesto de licitación y un plazo de diez meses. Las dos obras serán ejecutadas por Construcciones Lázaro. En estas dos actuaciones, la Junta de Castilla y León «aporta un total de 630.000 euros a cada una, que habrá que justificar a fecha 31 de diciembre de 2026».

Obras en la muralla

La Junta de Gobierno también ha aprobado los pliegos para contratar las obras de consolidación de tres lienzos, tres torres y la Puerta de Judería de la Muralla de Burgos, con un presupuesto base de licitación del contrato de 709.937,94 euros.

El ejecutivo local ha procedido en la sesión de este jueves a adjudicar el expediente para la contratación del servicio de asistencia técnica en los eventos organizados por la Gerencia en exteriores a Producciones Salas por 92.888 euros, una baja del 0,16% y dos años de duración; y del área de Sanidad y Medio Ambiente se ha ampliado el plazo, hasta febrero de 2026, para la depuración y actualización del inventario del arbolado urbano a la UTE Jardines y Parques de Burgos.

