Villatoro quedará más cerca del centro en bici y andando con un nuevo acceso, listo para finales de 2026

Julio César Rico Burgos Lunes, 13 de octubre 2025, 13:20

El acceso peatonal y en bicicleta a Villatoro desde el casco urbano de Burgos cada vez está más cerca de convertirse en realidad. Se trata de un proyecto que se está retrasando en el tiempo, ya que la obra se anunció a finales del pasado ejercicio, al menos la de la senda peatonal. Sin embargo, se ha tenido que esperar dos años para que finalmente la Junta de Gobierno haya dado el visto bueno a la aprobación del proyecto de accesibilidad peatonal y ciclista al barrio.

Fue ya el año pasado por estas fechas cuando los técnicos municipales y el equipo Urbanismo, con el concejal Juan Manuel Manso al frente, decidieron ejecutar un plan diferente al original, más ambicioso, que contemplaba la separación del carril bici de la senda peatonal. A ello se unirían mejores servicios, iluminación led, zonas de descanso con bancos y fuentes.

Plano de situación del carril bici y de la senda peatonal. BC

Según los datos aportados por la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, el proyecto incluye un valor estimado del contrato de la obra de 4,3 millones de euros. El plazo de ejecución estimado para esta obra es de 12 meses desde la firma del acta de replanteo.

La idea del equipo de Gobierno es empezar las obras a finales de este año e incluirlo en el presupuesto de 2025, para que se pueda poner en marcha toda la obra entrada 2026, a pesar de que el proyecto fue planteado en 2023 para que entrara en los planes económicos de 2024. En aquel momento se pensó que no costaría más allá de 1,5 millones de euros, pero con las mejoras incluidas se ha ido a cuatro veces esa cantidad.

Aquel proyecto de 2023 contemplaba la construcción de una acera desde el barrio de Villatoro hasta la gasolinera que se encuentra en la entrada del barrio, frente al centro comercial dedicado a la construcción. Desde ese lugar, la acera y el carril bici, subía y pasaba por encima del túnel por el que se accede al centro comercial de la avenida de Cantabria y de ahí bajaba, primero hasta la glorieta Félix Rodríguez de la Fuente y finalmente hasta la glorieta Jorge Luis Borges, donde está previsto que termine.

Cortes

Ballesteros también hizo referencia al caso de la senda ciclable de Cortes. En este caso, el proyecto «está más avanzado», y se prevé que la obra arranque a principios del año 2026.

El tramo de carretera que da acceso al Barrio de Cortes, desde el Bulevar a la altura de las Veguillas, sufrirá una transformación importante. De ser una carretera convencional, pasará a ser una vía en la que peatones y ciclistas tendrán el protagonismo. Se busca así dotar a esta vía de la seguridad que han demandado desde diferentes colectivos de Burgos.

La senda ciclable estará, por lo tanto, sobre calzada actual. Para su separación se colocará un elemento para delimitar la calzada y la nueva zona destinada a senda.