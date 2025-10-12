BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Edificio en construcción. BC

Los 13 nuevos pisos que ha adquirido el Ayuntamiento de Burgos para fines sociales

El coste total de los inmuebles es de 900.000 euros y se destinan a familias que están en riesgo de vulnerabilidad. Se han comprado a la mercantil Building Center

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:41

El Ayuntamiento de Burgos ha adquirido a Building Center la propiedad de 13 viviendas por un importe de 900.000 euros. Estas viviendas van a ir destinadas a fines sociales, «a familias que se encuentran en riesgo o en situación de vulnerabilidad social». La Junta de Gobierno local daba el visto bueno a esta transacción que irá a engrosar el Parque Municipal de Viviendas que gestiona la Gerencia de Servicios Sociales.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, destacaba que en esas viviendas ya «estan residiendo familias que habían solicitado estos inmuebles». Sin embargo, «no eran de propiedad municipal», sino que pertenecían a la mercantil a la que les se les ha adquirido.

Ha sido un proceso que ha durado aproximadamente un año y estas casas ya son de propiedad municipal. En su día existió un convenio de colaboración con Building Center para su ocupación.

En principio van a seguir siendo utilizadas por las familias que ya están residiendo en ellas y, cuando queden vacantes, «o estas personas salgan de la vulnerabilidad», pueden optar otras familias a estos núcleos residenciales en Burgos.

El Encuentro

La Junta de Gobierno de la semana pasada incluía en uno de los puntos del orden del día, una resolución relativa a viviendas que se van a adquirir para alojar a familias del poblado de El Encuentro.

Ballesteros recordaba que en la Junta de Gobierno del 14 de agosto se acordó la compra de cuatro viviendas, destinadas a estas familias y en la última reunión del ejecutivo local se ha dejado sin efecto la adquisición de una de ellas porque el propietario se ha echado atrás con lo cual ha decaído la transacción.

