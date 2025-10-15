Burgos compromete 20 millones para la ampliación de El Plantío y proyecta otros 20 para la Ciudad del Deporte También está dispuesto a ceder una parcela en Villalonquéjar para la construcción de un estadio provisional mientras duran las obras y otros 20 millones para la reurbanización de la Ciudad del Deporte

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha convertido la oportunidad de ampliar el Estadio de El Plantío en un plan más ambicioso que va a suponer participar con 20 millones en la reforma y aportar otros 20 para la reurbanización de la Ciudad del Deporte, como ha calificado a todo el entorno de instalaciones de esta zona de Burgos.

Ayala se ha comprometido a realizar la aportación de 20 millones de euros como máximo por parte del Ayuntamiento de Burgos para contribuir a las obras de ampliación y mejora del Estadio de El Plantío, que era el primer objetivo de la reunión que ha tenido este miércoles primero con representantes de la sociedad anónima deportiva y con miembros de la oposición después.

Una decisión que la regidora considera que es «buena para el aficionado, para el club y para la ciudad», que era el objetivo que todos querían alcanzar. Sabiendo que PSOE y Vox estaban a favor de la reforma en el estadio, al PP no le ha quedado más remedio que buscar una fórmula que le permitiera pilotar esta acción como un proyecto de ciudad.

La aportación de los 20 millones de euros como máximo al total de la obra supone el 40% de la inversión total que el Burgos CF quiere realizar en el recinto de El Plantío. Una obra que se va a elevar hasta los 50 millones de los cuales el club, presidido por Marcelo Figoli, va a aportar el 60%, en torno a 30 millones de euros.

Urbanización Ciudad del Deporte

A mayores, el Ayuntamiento de Burgos tiene la intención de realizar una actuación integral, «de otros 20 millones de euros», en el entorno de lo que ha dado a llamar la Ciudad del Deporte, que conforman el estadio, el Coliseum, las piscinas, el polideportivo, la pista de hockey y las pistas de tenis. Todo ello en un entorno único en la ciudad «a mitad de camino entre el centro y Gamonal».

La ambiciosa propuesta forma parte de una hoja de ruta, que se basa en cinco pilares básicos, esgrimidos ya desde el comienzo del mandato por Ayala: «La industria, la cultura y el patrimonio, el desarrollo urbano, que el Ayuntamiento sea facilitador y los servicios a las personas». En estos primeros años, la ciudad ha ido avanzando ya en alguno de estos ejes. La actuación en el entorno de El Plantío se enmarca en el desarrollo urbano. «Conlleva infraestructuras claves»; y una de ellas es el propio estadio.

La alcaldesa, que se ha reunido con representantes de la sociedad anónima deportiva y con miembros de la oposición, entiende que esto es mucho más que un proyecto del equipo de Gobierno y que se trata de un «proyecto de ciudad». Y es que la actuación irá más allá ya que la idea es dotar de una nueva urbanización a toda la ciudad del deporte.

Nueva pasarela sobre el río Arlanzón

En este plan se incluye la construcción de una nueva pasarela sobre el río Arlanzón, a la altura del Coliseo y del estadio. La previsión de gastos sería de entorno al millón y medio de euros. Cuando la obra del estadio esté terminada, se procedería a una urbanización general del entorno con la peatonalización de varias calles como La Chopera, La Cascajera, calle 2 de Mayo y de la avenida del Arlanzón. Todo ello, además alcanzaría un coste de unos «ocho millones de euros», según estimado ha Ayala.

Otras actuaciones más allá del estadio contemplarían también la mejora del Coliseum en su planta baja, más la colocación de «un cubo marcador» para los partidos que juega el San Pablo en ACB. También la obra del edificio central de las piscinas de el plantío, las más grandes de Castilla y León, y la mejora del entorno del polideportivo, así como la obra en la cubierta de este recinto. Todo ello alcanzaría un valor de más de dos millones de euros.

Todo ello se completaría con otra actuación ambiciosa en la avenida de Arlanzon, desde el puente Gasset hasta la plaza del Rey, justamente en el entronque con la zona deportiva y con los jardines aledaños al Hospital Recoletas.

¿Un estadio provisional?

Mientras duran las obras de mejora del estadio, podría hacerse necesario que el equipo dispute sus partidos en otro lugar. LaLiga tendría que emitir un informe positivo para que se pudiera jugar en el estadio manteniéndose las obras. Si esto no ocurre, el Burgos CF tendría que jugar en un estadio provisional. Dados los precedentes con otros equipos, como como con el CD Mirandés, no parece factible.

En esta situación, la alcaldesa ha asegurado que el Ayuntamiento de Burgos está dispuesto a ceder un terreno en Villalonquéjar, junto al aparcamiento de camiones, de más de 57.000 metros cuadrados, en los que, si el Burgos CF estima oportuno desplazarse, pueda construirse ahí un nuevo estadio provisional.

Ha recordado que, aunque la obra se haga conjunta, tendrá que haber diferentes fases de construcción antes de que esté totalmente terminado el nuevo recinto que albergaría alrededor de 19.000 asientos, más de 40 palcos y diferentes zonas administrativas y de recreo. En estas zonas el Ayuntamiento ha pedido una reserva de mil metros para el «traslado de todas las oficinas» de instalaciones deportivas municipales.

Impulso al deporte femenino y categorías inferiores

Otras contraprestaciones que ha solicitado el Ayuntamiento de Burgos al Burgos CF, es que, a cambio de esta ayuda económica en la construcción de las nuevas grades, el club se tiene que comprometer a dar un impulso al deporte femenino y de categorías inferiores, que ajuste los precios de los abonos al abono medio de la categoría y que ceda el estadio para tres grandes espectáculos al año en torno a las fiestas de la ciudad.

En cuanto a los plazos de ejecución de la obra, el Burgos CF quiere comenzar nada más terminar esta temporada, en mayo de 2026. Sin embargo, no va a ser posible hasta un año después por los requisitos administrativos que implica una obra de 50 millones de euros. El primero de ellos es la redacción definitiva del proyecto que llevará en torno a «seis u ocho meses», según ha precisado el concejal de urbanismo e infraestructuras, Juan Manuel Manso. Así, la obra no podrá empezar antes de la temporada 27-28.

Aparcamiento

El proyecto del Burgos CF contempla la construcción de dos aparcamientos, subterráneos, uno en el fondo norte y otro en el fondo sur del estadio. El Ayuntamiento ha solicitado al club que el número de plazas ascienda hasta las 400 y que refresca uno de los dos proyectos de aparcamiento subterráneo para llegar a ese número.

El consiste pretende que el público acceda al estadio en transporte público o caminando dada su céntrica ubicación en la ciudad. Además, los servicios técnicos estiman que esta zona de El Plantío es la mejor comunicada de la ciudad en transporte urbano por número de líneas y frecuencias que atraviesan el entorno.