La reunión ha tenido lugar en el despacho de Ayala. JC.R.

El Ayuntamiento de Burgos decidirá su postura sobre El Plantío antes del 15 de octubre

La alcaldesa Cristina Ayala asegura que las posturas no están ni más cerca ni más lejos que desde el último encuentro que mantuvo con Marcelo Figoli

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:28

Comenta

El Ayuntamiento y el Burgos CF se han emplazado a una próxima reunión el 15 de octubre para negociar el proyecto sobre el estadio de El Plantío. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado que el Ayuntamiento necesita «un plazo para estudiar» el avance del proyecto sobre la remodelación del estadio.

En la cita que ha tenido este viernes 3 de octubre en el despacho de la alcaldesa no han estado presentes ni el presidente Marcelo Figoli ni el consejero delegado, Alejandro Grandinetti, aquejado de una enfermedad. La máxima representación la ha ostentado el gerente del Burgos CF, Diego Martínez, acompañado por el letrado del club y el arquitecto que ha realizado el preproyecto sobre la base del actual. Un documento de 400 páginas que el Consistorio deberá ahora estudiar en detalle.

«Muy buen proyecto»

Ayala entiende que el equipo de Gobierno necesita ese tiempo para decidir una postura. Lo ha calificado «de muy buen proyecto». Sin embargo, «lo que no se ha estudiado todavía es la forma de financiación, ni la cantidad que ha de aportar el Ayuntamiento», cosa que se va a estudiar en detalle.

Se mantiene en principio la aportación de la Sociedad Anónima Deportiva en el 60% del proyecto sobre un coste de 40 millones de euros -más el IVA- para que el Ayuntamiento de Burgos pueda aportar el 40% restante. Al menos esa es la previsión que maneja el Burgos CF.

Habrá que esperar entonces hasta el 15 de octubre para que el Ayuntamiento tome posición sobre lo que pretende el club. Ayala ha precisado que la solución tiene que ser «una triple ganancia»: Debe ganar «el club, el aficionado y debe ganar la ciudad».

Las fases de la obra siguen en el aire

La alcaldesa tampoco ha querido dar una respuesta a una de las cuestiones que separaban al club y al Ayuntamiento como es la de realizar la obra en una sola fase o hacerlo en tres diferentes. Estima que también hay que «estudiar esa situación y estudiar el proyecto», aunque la declaración de intenciones de Ayala fue bien explícita, se puede aplazar «la obra de la tribuna y e ir construyendo uno de los fondos». Tampoco han hablado del plan económico que tanto Figoli como Grandinetti han dicho que existe.

Ayala, entiende que para determinar esa situación, hay que ir un poco más allá de un proyecto básico, porque lo que ha presentado el Burgos CF no es un proyecto de ejecución con el nivel de detalle que tiene un documento de este tipo.

