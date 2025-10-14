El aparcamiento de El Silo estará en servicio antes de final de año El Ayuntamiento de Burgos ha concedido una licencia de ampliación de plazo de dos meses y tres días sobre las fechas que estaban previstas para su terminación

Julio César Rico Burgos Martes, 14 de octubre 2025, 09:58 Comenta Compartir

Es difícil que cualquier obra termine en el plazo establecido. En ocasiones son las inclemencias del tiempo, en otras ocasiones el coste de los materiales y en otras una serie de impedimentos que hacen que la obra no termine cuando estaba previsto. Es lo que ha ocurrido con la obra del aparcamiento de disuasorio de El Silo, que estaba previsto que terminara en estas fechas, pero para la que la empresa Padecasa Obras y Servicios ha pedido una prórroga para su terminación.

El Ayuntamiento les ha concedido «dos meses y tres días más» a la empresa para culminar con las obras. Así lo anunciaba la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros. De esta manera, la nueva fecha de terminación será «el 20 de diciembre» y unos días más tarde, el Consistorio procederá a la recepción de la obra; la entrada en servicio del aparcamiento disuasorio está prevista, por lo tanto, para finales de año.

Los dos meses de prórroga se conceden después de estudiar detalladamente el nuevo plan de obra previsto por la empresa y presentado hace unas semanas en Urbanismo. Es una de las importantes actuaciones que el equipo de Gobierno de Burgos ha llevado a cabo en el barrio de Gamonal en este mandato. Se completa este parking disuasorio con la urbanización de la parcela de Manuel Altolaguirre para ampliar el aparcamiento de las Torres.

El aparcamiento disuasorio de El Silo se está desarrollando en tres fases a lo largo de este año. La primera se ha localizado en el tramo situado en el comienzo del pasaje Fernando de Rojas, desde la avenida de Derechos Humanos hasta el acceso de vehículos del colegio Fernando de Rojas. La segunda fue la del acondicionamiento y pavimentación del vial, aceras, jardines, renovación de servicios y construcción del carril bici desde la fase anterior hasta el acceso al polideportivo Mariano Gaspar.

Y en una tercera actuación se está realizando el acondicionamiento y pavimentación de toda la zona peatonal desde el polideportivo Mariano Gaspar hasta el entorno de la plaza Avelino Antolín Toledano, incluida la renovación de servicios, así como el acondicionamiento de jardines y zonas de recreo y la construcción del carril bici.

Terminará con el extendido de aglomerado y el refuerzo de la calzada del tramo de la plaza Avelino Antolín Toledano, por donde se accede al nuevo aparcamiento.

La Junta de Castilla y León ha aportado 626.166 a este proyecto presentado por el Ayuntamiento de Burgos al Fondo de Cooperación Local (FCL) que financia la Administración regional sobre un coste total de 1,7 millones de euros.

