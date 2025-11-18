Siete millones de euros impulsarán un vivero de empresas en el Parque Tecnológico de Burgos Este inmueble, a mayores de la urbanización del terreno del Parque Tecnológico, se destinará a proyectos de emprendimiento y de I+D+i fundamentalmente para principiantes

El nuevo Parque Tecnológico de Burgos está a punto de terminar su urbanización y parcelación. La idea de la Junta de Castilla y León es que se entregue antes de que termine el año. Pero viene con una agradable sorpresa: la construcción en 2026 de un nuevo edificio, destinado a «proyectos de innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica», que supondrá una inversión de siete millones de euros más, que se sumarán a los 23 ya aportados.

Una aportación que el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha garantizado más allá de que haya o no presupuestos en 2026, porque es el compromiso que ha adquirido el Ejecutivo regional con el parque de Burgos. Según ha explicado Carriedo, el nuevo edificio proyectado podrá acoger a startups, pymes y micropymes «en fases iniciales, así como proyectos de investigación y transferencia tecnológica en colaboración entre empresas, la Junta o las universidades».

Nueva inversión para innovación y emprendimiento

Este edificio de nueva planta, que podría dividirse en dos inmuebles según las necesidades, es una apuesta de la Junta de Castilla y León. Así lo ha confirmado Carriedo, que se ha reunido este martes con la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en el Ayuntamiento de Burgos para avanzar en la estrategia de comercialización de esta infraestructura.

Ayala ha destacado que la ciudad está «a las puertas de un momento histórico» tras muchos años de espera y «múltiples complicaciones» para culminar esta infraestructura. En la reunión que ha mantenido con Carriedo se ha hablado de encontrar «cómo hacer más atractivo y visible el proyecto para captar empresas interesadas en instalarse en Burgos». En un reciente Pleno del Ayuntamiento de Burgos se anunció que la Junta recibiría el Parque Tecnológico el 23 de diciembre, con 15 años de retraso.

Precio y competitividad

Sobre el precio del suelo del Tecnológico, Carriedo ha asegurado que será muy «competitivo, aunque variable según el tamaño y la ubicación de cada parcela». Además, ha recordado que las empresas podrán acceder a incentivos regionales, ayudas a la innovación y apoyo financiero a través de Sodical o Iberaval, así como a la agilización de trámites por parte del Ayuntamiento.

En estos momentos, la obra alcanza ya el 95% de ejecución y estará concluida en unas semanas. En 2026 se completarán los enganches de suministros, especialmente el eléctrico. El espacio dispondrá en su primera fase de 109 parcelas y 62 hectáreas, con la previsión de ampliar posteriormente, en una segunda fase, hasta las 130 hectáreas.

El Parque Tecnológico no es el fin, es el medio

Carriedo ha subrayado que el objetivo es «comenzar ya la comercialización»; ha recordado que el Parque Tecnológico «no es el fin, sino el medio» para atraer empresas, generar actividad productiva y crear «empleo estable y bien remunerado». Ha informado también de que ya existen empresas que han mostrado interés, aunque la Junta pondrá en marcha una campaña de promoción nacional e internacional.

La intención, tanto del Ayuntamiento de Burgos como de la Junta de Castilla y León, es que el Parque Tecnológico llegue a todos los lugares y que quienes busquen invertir sepan que «Burgos es la punta de lanza industrial de Castilla y León y del norte de España», ha enfatizado la alcaldesa.

En este sentido, el consejero Carriedo ha precisado que la oferta no solamente se realizará en el ámbito estatal, sino que tiene «proyección internacional» para todas aquellas empresas que busquen suelo donde instalarse en España.

El espacio se abrirá a los grandes sectores

Ambos mandatarios también han subrayado que la «comercialización no se dirigirá a un único sector», sino que el espacio se abrirá a los grandes sectores económicos de la ciudad —automoción, agroalimentación, química y energías renovables—, aprovechando además el desarrollo del hidrógeno verde. Ambos mandatarios han indicado que no se quiere cerrar «a una temática concreta, sino que lo que se busca es que sea un motor de crecimiento para Burgos y su provincia».

El responsable autonómico ha advertido de la «preocupación por la saturación de las redes de transporte y distribución eléctrica» en Burgos. Ha apuntado que Castilla y León genera más energía de la que consume, pero tiene «15.000 millones en proyectos pendientes por falta de capacidad de conexión».

La Junta ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que agilice las inversiones necesarias, aprovechando la ventana de oportunidad abierta tras los problemas registrados en el suministro durante este año.

