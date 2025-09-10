La comarca de Burgos que estará presente en el festival de tapa nacional La Ribera del Duero será patrocinador oficial del evento que se celebra en Madrid desde el 22 de septiembre

La Denominación de Origen Ribera del Duero estará presente en el festival gastronómico de la tapa nacional como patrocinador oficial. De esta manera, se vuelve a apostar por el Hotel Tapa Tour Madrid, que celebrará su décimo aniversario del 22 de septiembre al 5 de octubre en Madrid.

Este festival gastronómico, referente en España, abre las puertas de los hoteles de 4 y 5 estrellas más emblemáticos de Madrid para reivindicar la tapa y su maridaje como símbolo de la cultura culinaria española. Durante dos semanas, madrileños y visitantes nacionales e internacionales podrán recorrer los 25 hoteles participantes y descubrir creaciones exclusivas en formato tapa, maridadas con los mejores vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

En esta edición, los tintos, blancos y rosados de la zona de calidad serán protagonistas de la 'Tapa Nacional'. Un total de 24 bodegas de Ribera ofrecerán sus vinos más exclusivos, brindando una oportunidad excepcional para descubrir la diversidad y riqueza enológica de la región. Entre los hoteles participantes destacan nombres icónicos como el Palacio de los Duques Gran Meliá, The Madrid EDITION, Mandarin Oriental Ritz Madrid, Four Seasons Hotel Madrid, JW Marriott Madrid, Rosewood Villa Magna, Hard Rock Hotel Madrid, Urso Hotel & Spa, BLESS Hotel Madrid, InterContinental Madrid, RIU Plaza España y The Principal, entre otros. Cada establecimiento ofrecerá hasta cuatro propuestas de tapa y maridaje.

El precio medio por tapa con maridaje se situará entre 8 y 14 euros y la experiencia podrá disfrutarse libremente, sin necesidad de reserva, ya sea siguiendo las rutas oficiales del festival o a través de los exclusivos tours 'in-house', que combinan gastronomía y patrimonio hotelero.

El broche final llegará con la entrega de premios, entre los que destaca el Premio Nacional 'Maridaje DO Ribera del Duero', que reconoce la mejor propuesta de armonía entre un vino de la denominación de origen y una tapa de autor. «Hotel Tapa Tour es una oportunidad única para mostrar la versatilidad de nuestros vinos en maridajes innovadores con la mejor cocina hotelera. Nos enorgullece apoyar este evento que celebra tanto la creatividad gastronómica de los chefs como la riqueza enológica de nuestra región en unos marcos incomparables», defiende el presidente de Ribera, Enrique Pascual.

