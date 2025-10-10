BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mueren dos personas en la colisión frontal entre dos turismos en Burgos
Aspecto del nuevo local del centro de Burgos, Burger Station. Adrián Miguel

El nuevo restaurante que abrirá en un mítico local del centro de Burgos

La Cabaña Arandina está entrando en la fase final de su proceso de transformación a Burger Station

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:29

Comenta

Ya se conoce el destino que le deparará al local donde se ubicaba «La Cabaña Arandina». El establecimiento reabre sus puertas convertido en «Burger Station», una firma independiente que servirá carne madurada en forma de hamburguesas.

El pasado mayo de este año 2025, el mítico local de la calle Sombrerería, situada en el centro de Burgos, bajó la persiana de forma definitiva tras su apertura en 1955 por la jubilación de los hosteleros. Desde entonces, entró en un proceso de reforma, el cual va encarando la recta final.

Noticias relacionadas

El secreto de la gastronomía georgiana que se esconde en un bar de Burgos

El secreto de la gastronomía georgiana que se esconde en un bar de Burgos

El bar de un pueblo de Burgos que reabrió gracias a dos argentinos que buscaban su hogar

El bar de un pueblo de Burgos que reabrió gracias a dos argentinos que buscaban su hogar

La mejor tortilla de patatas de España está en la provincia de Burgos

La mejor tortilla de patatas de España está en la provincia de Burgos

Ahora se han aclarado las dudas de cuál será su futuro. El renovado local será una hamburguesería llamada «Burger Station». Desde el pasado mes de julio llevan promocionándose en Instagram anunciando una apertura que se espera que sea muy próximamente, aunque no hay todavía una fecha concretada, por desgracia para los usuarios que les preguntaban espectantes en los comentarios de sus publicaciones.

Bajo el lema «Simplicity & Superfast» (simplicidad y superrápido), este nuevo negocio procurará ser un apto sustituto para el histórico establecimiento burgalés, además de por hacerse un hueco entre los mejores restaurantes de la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos personas en la colisión frontal entre dos turismos en Burgos
  2. 2 Un grave accidente deja una mujer herida y retenciones kilométricas en la AP-1, en Burgos
  3. 3 Más de 13.000 euros de renta separan al barrio más rico del más pobre en Burgos
  4. 4 El secreto de la gastronomía georgiana que se esconde en un bar de Burgos
  5. 5 Herido un joven en un aparatoso accidente en la N-122 en Burgos
  6. 6 Hallan muerto a un hombre en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro
  7. 7 La granja de un pueblo de Burgos que duplicará su número de cerdos
  8. 8 El pueblo de Burgos que vende cuatro parcelas para construir viviendas
  9. 9 Tres detenidos y ocho multas por irregularidades laborales durante la vendimia en Burgos
  10. 10 Las obras en las antiguas naves de Manuel Altolaguirre se encarecen en 163.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El nuevo restaurante que abrirá en un mítico local del centro de Burgos

El nuevo restaurante que abrirá en un mítico local del centro de Burgos