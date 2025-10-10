El nuevo restaurante que abrirá en un mítico local del centro de Burgos La Cabaña Arandina está entrando en la fase final de su proceso de transformación a Burger Station

Ya se conoce el destino que le deparará al local donde se ubicaba «La Cabaña Arandina». El establecimiento reabre sus puertas convertido en «Burger Station», una firma independiente que servirá carne madurada en forma de hamburguesas.

El pasado mayo de este año 2025, el mítico local de la calle Sombrerería, situada en el centro de Burgos, bajó la persiana de forma definitiva tras su apertura en 1955 por la jubilación de los hosteleros. Desde entonces, entró en un proceso de reforma, el cual va encarando la recta final.

Ahora se han aclarado las dudas de cuál será su futuro. El renovado local será una hamburguesería llamada «Burger Station». Desde el pasado mes de julio llevan promocionándose en Instagram anunciando una apertura que se espera que sea muy próximamente, aunque no hay todavía una fecha concretada, por desgracia para los usuarios que les preguntaban espectantes en los comentarios de sus publicaciones.

Bajo el lema «Simplicity & Superfast» (simplicidad y superrápido), este nuevo negocio procurará ser un apto sustituto para el histórico establecimiento burgalés, además de por hacerse un hueco entre los mejores restaurantes de la zona.

