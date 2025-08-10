La fotografía como salvavidas: Burgos impulsa un concurso nacional para fomentar la adopción de perros y gatos La asociación Pet Friendly Burgos vuelve a movilizar a amantes de la fotografía y defensores de los animales con este concurso que, en la pasada edición, logró encontrar casa para el 50% de los perros retratados

Aythami Pérez Miguel Burgos Domingo, 10 de agosto 2025, 09:32 Comenta Compartir

La asociación Pet Friendly Burgos vuelve a movilizar a amantes de la fotografía y defensores de los animales con el lanzamiento de la segunda edición del Concurso Nacional de Fotografía Peluditos en Adopción, que este año amplía su foco para incluir no solo a perros, sino también a gatos que esperan encontrar un hogar.

Con el respaldo de la marca de nutrición animal Ultima de Affinity, el concurso se celebrará entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre de 2025. Podrán participar tanto fotógrafos profesionales como aficionados así como asociaciones protectoras y voluntarios de toda España, excepto en Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias.

Lo que dicen los estudios

El objetivo es claro: fomentar la adopción responsable mediante imágenes de calidad que muestren el lado más tierno y humano de los animales rescatados. Según estudios recientes, el 90 % de los adoptantes elige a su futuro compañero tras ver una fotografía online, y la calidad de esa imagen puede acelerar el proceso de adopción de forma notable.

Por otro lado, el estudio Speed of Dog Adoption: Impact of Online Photo Traits determina que un gran número de las fotografías de los perros que buscan adopción están realizadas en condiciones mejorables. Lograr fotografías con más calidad influye positivamente en los tiempos y número de adopciones.

El objetivo de este concurso es conseguir fotografías de mayor calidad, llamar la atención sobre los perros y gatos que se encuentran en las entidades protectoras (refugios, perreras, casas de acogida o residencias) esperando ser adoptados y sensibilizar acerca de la necesidad urgente de estos animales de encontrar un hogar.

Más del 50% de los perros retratados fueron adoptados

En la pasada edición del concurso, más del 50% de los perros retratados fueron adoptados, lo que avala el impacto real de esta iniciativa. Para este año, la organización espera duplicar el número de participantes, gracias a la incorporación de gatos en el certamen.

Los ganadores, uno en categoría perros y otro en gatos, recibirán 500 kilos de alimento de alta calidad para las protectoras donde se encuentre el animal retratado ganador. Además, se entregarán diplomas y accésits a las mejores instantáneas, seleccionadas por un jurado de expertos en fotografía, cine y cultura como Chomi Delgado, Mario Rubio, Sara Draven, Andrés López y David Castro.

Toda la información y las bases del concurso están disponibles en las redes sociales del certamen (@concursopeluditosenadopcion) y en su página oficial. Desde Pet Friendly Burgos animan a la ciudadanía a participar y dar visibilidad, cámara en mano, a quienes más lo necesitan.