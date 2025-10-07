BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Cartel del concurso fotográfico. BC

El I Concurso de Fotografía de los Valles Pasiegos de Burgos invita a descubrir el patrimonio natural de esta comarca

La iniciativa, promovida desde la cuenta de Instagram 'Espinosa una mirada', busca poner en valor los paisajes y la historia de los valles de Lunada, Estacas de Trueba, La Sía y Rioseco

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Martes, 7 de octubre 2025, 12:52

Los Valles Pasiegos burgaleses cuentan desde este otoño con su primer concurso de fotografía, una propuesta que nace desde la cuenta de Instagram 'Espinosa una mirada' con el objetivo de difundir y poner en valor el patrimonio natural e histórico de estos enclaves del norte de Burgos.

Los valles de Lunada, Estacas de Trueba, La Sía y Rioseco, conocidos como los Cuatro Ríos Pasiegos, conservan un paisaje singular de cabañas pasiegas habitadas desde la Edad Media, cascadas naturales, hayedos de cuento y cumbres emblemáticas como el Castro Valnera, el Pico La Miel o La Inmunia.

Concurso abierto a todas las edades

Las fotografías deberán estar tomadas entre el 21 de septiembre y el 9 de noviembre, fecha límite para la entrega. Los participantes deberán enviar sus imágenes en formato JPEG al correo electrónico espinosamirada@gmail.com

El certamen está abierto a todas las edades, para fomentar la participación tanto de los más jóvenes como de los más veteranos.

Premios con sello local

Los premios de esta primera edición cuentan con la colaboración de negocios y productores de la zona. El primer premio es una comida para dos personas en el Refugio Castro Valnera. El segundo es un lote de productos de Ganadería Ortiz y, el tercero, un lote de productos de Mantequería Las Nieves.

Desde la organización han querido agradecer la implicación de estos colaboradores, así como reconocer la labor de La Picón Castro, «principal promotor de estos valles gracias a una carrera que ya es un referente a nivel nacional».

Una mirada para proteger los valles

Además de animar a descubrir los senderos y rutas de los valles pasiegos, el concurso busca concienciar sobre la necesidad de proteger el entorno ante proyectos que podrían alterar su equilibrio natural, como el macroproyecto eólico de Briesa, que afectaría directamente a los valles de Estacas de Trueba y La Sía, y a enclaves como la Cascada de Guarguero.

«Tenemos un tesoro y debemos cuidarlo entre todos», destacan desde Espinosa una mirada, convencidos de que la fotografía puede servir como una forma de mirar, disfrutar y defender el paisaje pasiego burgalés.

