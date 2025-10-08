La historia de la calle principal del barrio de los chamarileros en Burgos

Julio César Rico Burgos Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:24 | Actualizado 07:45h. Comenta Compartir

Un paseo sosegado por el centro de la ciudad nos acerca hasta el barrio de los chamarileros. Y en esta zona de la ciudad, la calle de San Cosme y la iglesia dedicada a este santo y a su hermano San Damián. Es una de las calles dedicadas a estos dos hermanos, que según la tradición eran médicos. Nace peatonal en las inmediaciones de la plaza Vega. Por eso, además de chamarilero el Barrio recibe el nombre de Vega.

El edificio más importante de esta zona de la ciudad es la Iglesia parroquial de San Cosme y San Damián. Hace esquina entre la calle Concepción y la de San Cosme y es un templo bello de factura. De traza gótica con ricos retablos y sepulcros. Uno de los templos más clásicos de la ciudad que alberga el Cristo de los Chamarilero de Ildefonso Serra, que procesiona en la semana Santa burgalesa y que se encuentra con Santamaria en la célebre procesión del encuentro.

San Cosme y San Damián vivieron en la etapa final del imperio romano y fueron martirizados en Egea en el año 300 siendo emperador Diocleciano. Su sepulcro se encuentra en Siria, donde su culto se extendió a Roma y occidente. Fueron martirizados en Egea en el año 300 siendo emperador Diocleciano.

El nombre de chamarilero proviene del apelativo con el que Santa Teresa de Jesús califico a los pobladores de este barrio. La santa se había establecido en Burgos para fundar el último convento de su vida. Paseando por esta zona de la ciudad con un padre Carmelita y ante el ruido que hacía la ciudadanía la santa de Ávila evitó que el fraile replicara a los alborotadores, pero a ella se le escapó la expresión: «¡Déjeles mi padre que son unos chamarileros».

Cayó en gracia esa expresión y los pobladores aceptaron de buen grado el calificativo y así se llamaron desde el siglo XV.

A la calle San Cosme y San Damián, se entra por la plaza de Vega y tiene salida a la calle Concepción y a la calle barrio Gimeno, además de las Huertas de la Concepción

