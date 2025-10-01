BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Calle del Doctor Fleming.
Calle del Doctor Fleming. Aythami Pérez Miguel
Callejeando por Burgos

La calle de Burgos dedicada al premio Nobel de la medicina moderna

La calle Doctor Fleming está dedicada al al descubridor de la penicilina, un hongo capaz de frenar la infección bacteriana hallado por casualidad en un experimento de 1928

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:12

El mundo entero conmemora este año el 70 aniversario de la muerte de uno de los investigadores más importantes del siglo XX quizás sea el más relevante por los descubrimientos que revolucionaron la medicina y que salvó salvaron millones de vidas. Se trata del doctor Alexander Fleming. Este médico escocés nació en 1881 y murió en 1955. Y su hallazgo más importante fue la penicilina, un hito ocurrido en 1928.

Fue trabajando en su laboratorio y de manera casual, como ocurren los grandes hitos, cuando notó que un cultivo de bacterias se había contaminado con un hongo, el Penicilina Tatum. Observó que alrededor de ese hongo, las bacterias no podían crecer, lo que indicaba que el hongo producía una sustancia antibacteriana. Aisló ese hongo y la sustancia antibacteriana la llamó penicilina.

Está penicilina, se desarrolló bastantes años después, en torno a los años 40 con científicos como Howard Florey y Ernst Boris Chain que purificaron y produjeron la penicilina gran escala. Este descubrimiento marcó la era de los antibióticos. Fleming también descubrió la lisozima, una enzima con actividad antibacteriana.

Fue antes del descubrimiento de la penicilina, en 1922, cuando puso de manifiesto que la secreción nasal poseía la facultad de disolver determinados tipos de bacterias. Probó después que dicha facultad dependía de una enzima activa, la lisozima, presente en muchos de los tejidos corporales, aunque de actividad restringida por lo que se refleja a los organismos patógenos causantes de las enfermedades.

Fleming, Florey y Chain compartieron el Premio Nobel de Medicina en 1945 por el descubrimiento y desarrollo de la penicilina. La calle Doctor Fleming en Burgos está en la zona sur comunica el paseo Sierra de Atapuerca con la calle Santa Clara.

Tiene entradas por calle Burgense y calle Donante de Sangre.

