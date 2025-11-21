La ordenanza de Terrazas sale adelante de manera definitiva en Burgos Ha sido una de las más complicadas y extensas tramitaciones de las que ha tenido que tratar el Ayuntamiento. Después de más de 30 meses, ya está en marcha

Tras muchos meses de trabajo por parte de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Burgos, los hosteleros de la ciudad y la Administración local ya tienen una herramienta jurídica para la ordenación de las terrazas y veladores de la ciudad. Esta misma semana salía el dictamen positivo de la Comisión de Licencias y, por urgencia, se ha aprobado en el Pleno de este viernes, 21 de noviembre.

Según ha recordado el vicealcalde y presidente de la Comisión de Licencias, Juan Manuel Manso, la Ordenanza ha tenido 56 alegaciones en el periodo de información pública. Los técnicos han procedido a la información de dichas alegaciones, estimando 45 de ellas. Se trata de apuntes realizados por la Asociación de Hosteleros y de particulares, así como de la Asociación Andando Burgos.

Fundamentalmente, se trata de alegaciones «técnicas, de dimensiones o de algunas incompatibilidades» que existían entre alguna parte del texto. Después de someterlo a la comisión, el Pleno lo ha visado con los votos a favor del PP y Vox y la abstención del PSOE.

Hace 31 meses el Pleno aprobó la primitiva ordenanza de terrazas, y el pleno de este viernes ha realizado la segunda modificación. Los partidos han señalado que se trata de una norma que se aprueba por «responsabilidad hacia los hosteleros», como ha indicado el representante de Vox, Ignacio Peña.

En este sentido, cree que los hosteleros de Burgos necesitan «una cobertura legal» que les permita ejercer y desarrollar su actividad en tanto en cuanto no tengan «concedida definitivamente las licencias», conforme a la nueva ordenanza. Sin embargo, cree que se «ha retrasado sobremanera esta modificación» que debería haberse aprobado antes, puesto que el expediente «se abrió en marzo».

El PSOE se ha abstenido finalmente por las dudas que generarán, a mayores, los informes de seguridad tras la validación de algunas terrazas en zonas especialmente saturadas tras la colocación del suelo podotáctil.

