El equipo de Gobierno de Burgos presume de gestión en las inversiones que alcanzan el 37,8% El concejal de Hacienda Ángel Manzanedo augura que la suma de proyectos y obras sumará el 66% de ejecución a 31 de diciembre

Julio César Rico Burgos Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:30 | Actualizado 13:37h.

El responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos, Ángel Manzanedo, ha avanzado en el Pleno de este viernes que el nivel de ejecución del capítulo seis se coloca en el 37,87%, lo que equivale a 27,79 millones en actuaciones ya concluidas. Son «datos objetivos» que se derivan del análisis del informe del tercer trimestre.

El edil ha reivindicado que la capacidad de gestión presupuestaria del Gobierno local «ha marcado récords históricos». Manzanedo ha considerado que los datos «superan ejercicios previos», tanto de los del PP como los cuatro años del PSOE de Daniel de la Rosa como alcalde. Manzanedo ha apuntado que, a mediados de noviembre, el programa del PP roza el 43%. Un ritmo que, dice, muestra un cambio notable respecto a etapas anteriores.

Y es más, la previsión municipal sitúa la ejecución del capítulo de inversiones en torno «al 66% al cierre del ejercicio», siempre que el ejercicio cumpla con las expectativas que tiene el equipo de Gobierno.

El responsable económico sostiene que esta cifra procede de la suma entre lo ya realizado y los proyectos en marcha. Según ha detallado, el actual equipo de Gobierno alcanza «27,7 millones de euros de ejecución». A esta cantidad incorpora otros «20 millones de euros de proyectos». Son iniciativas que, afirma, están en licitación y próximas a arrancar.

Además, Manzanedo ha defendido que el capítulo seis refleja «una ambición y la capacidad de transformación» que aspiran a desplegar en la ciudad. A su juicio, las cifras confirman un salto significativo frente a ejercicios previos. También ha informado de que la amortización de la deuda alcanza el 98,4%. Traducido a cifras, supone «32 de los 35 millones que el Ejecutivo había previsto». Un nivel que desde el área económica valoran como señal de estabilidad financiera.

Desde el PSOE

Desde la oposición, la lectura es muy distinta. El portavoz del Grupo Socialista, Josué Temiño, que se estrenaba hoy en su responsabilidad, ha replicado que las cifras expuestas por Manzanedo están alejadas «de la realidad». Según su interpretación, las cantidades ejecutadas apenas llegan «a la mitad de la inversión, con un 40%».

Una situación que, afirma, se aleja de lo «prometido» por el equipo de Gobierno. Y que, en su opinión, evidencia limitaciones en el desarrollo de los proyectos. Temiño sí ha admitido «un avance» en algunas obras, especialmente las que «estaban ejecución del mandato socialista». Son intervenciones heredadas, afirma, que han ido finalizándose a lo largo del año. En cuanto al crecimiento de la inversión, lo atribuye «a los fondos europeos conseguidos en el pasado mandato». A su juicio, esos proyectos están siendo certificados ahora. Pero no responden a una planificación del actual Ejecutivo.

El PSOE critica además que se opten por actuaciones como el llamado 'lowcost' del Bulevar del Ferrocarril mientras quedan pendientes obras de relevancia. Entre ellas cita las tareas de «mejora de los pavimentos» del entorno del monasterio de Las Huelgas. También menciona el carril bici de la calle López Bravo. Temiño lamenta que estas iniciativas sigan sin ejecutarse. Y sostiene que son las que realmente transformarían la movilidad y el patrimonio urbano.

Félix Cantabrana

Al inicio del pleno, el nuevo concejal del grupo socialista, Félix Cantabrana, tomaba posesión de su cargo tras la baja del que fuera al alcalde Daniel de la Rosa, que asume tareas organizativas en el PSOE regional y que encabezará la lista por la provincia de Burgos en las elecciones a las Cortes de Castilla y León.

En el pleno de este viernes, también ha asumido la responsabilidad de portavoz oficial del Grupo Municipal Socialista, Josué Temiño, y de vice portavoz Sonia Rodríguez.