Burgos aprobará de manera definitiva la Ordenanza de Terrazas El trámite llega tras el estudio de 65 alegaciones y la admisión de 45 modificaciones a una normativa que pacifica la ciudad y genera más confianza en la hostelería

Julio César Rico Burgos Martes, 18 de noviembre 2025, 14:04

Ha costado dos años de trabajo intenso y de cientos de horas de trabajo y de entendimiento, pero por fin el Pleno ordinario del viernes 21 de noviembre va a aprobar de manera definitiva la Ordenanza de Terrazas de hostelería. Los técnicos han estudiado las 65 alegaciones realizadas, con las que se han establecido 45 modificaciones que se han incorporado a la normativa. Un texto que pasará por el Pleno y que entrará en vigor tras su aprobación en los correspondientes boletines oficiales.

El presidente de la Comisión de Licencias y responsable de Urbanismo, Juan Manuel Manso, se ha mostrado satisfecho ante una normativa complicada de sacar adelante. Ha precisado que las alegaciones admitidas contienen aspectos «estrictamente técnicos», fruto del análisis de 65 alegaciones, muchas de ellas «desglosadas en varias propuestas».

Manso ha indicado que el nuevo texto no modifica nada de lo fundamental, al mantenerse el régimen sancionador, la transitoriedad y los elementos esenciales ya fijados.

Este texto sirve para forjar la «paz total con el sector hostelero», que ya se mantenía desde hace meses. Manso ha precisado que en diciembre se abrirá el periodo para modificaciones de las terrazas existentes, lo que mantendrá una elevada carga de trabajo en el área. Y es que ya se han recibido más de «800 peticiones de terrazas», unas 200 más que con la anterior normativa.

Pavimento podotáctil

Una de las más preocupantes actuaciones, que por fin ha culminado con éxito, es la colocación de las bandas podotáctiles en las zonas de «especial atención». Y también la importancia de la presentación de todos «los planes de emergencia, que se encuentran ahora en estudio». Todo ello permitirá, ha dicho, que la actividad quede «correctamente ordenada y con reglas de juego claras para ciudadanos, empresarios y administración».

Por lo que respecta al avance de suelo para la industria, Manso ha reconocido que la Junta de Castilla y León ya trabaja en la ampliación del polígono de Villalonquéjar, que contará con 300.000 metros cuadrados más de suelo para empresas. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Burgos procederá a la subasta de dos nuevas parcelas industriales en la fase IV del mismo polígono.