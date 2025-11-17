El Ayuntamiento de Burgos espera la propuesta de los vendedores ambulantes para decidir una nueva ubicación Los vendedores que están instalados habitualmente en el Parque de los Poetas reclaman al Ayuntamiento poder acceder a una mejor ubicación en la zona de Lavaderos

Julio César Rico Burgos Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:29 Comenta Compartir

Los vendedores ambulantes que instalan sus puestos en el Parque de los Poetas no han trasladado aún «su propuesta de cambio de ubicación» al Ayuntamiento de Burgos. Al menos, eso es lo que ha indicado el concejal de Comercio, César Barriada. Estos comerciantes manifestaron semanas atrás su intención de trasladarse desde la actual ubicación a Lavaderos.

Según ha explicado Barriada, el Consistorio de Burgos está a la espera «de recibir el listado de lugares alternativos» que les ha solicitado en varias ocasiones para intentar cambiar la ubicación, o al menos estudiarla. En este sentido, Barriada se ha reunido ya en dos ocasiones con representantes del sector y está a la espera de una tercera reunión para conocer las prioridades de los ambulantes.

Los vendedores son los que conocen las mejores ubicaciones

El concejal de Comercio ha indicado que son los vendedores que se dedican a este tipo de actividad quienes mejor conocen los lugares y son los principales interesados en acceder a un espacio con mayor tránsito de personas para incrementar la actividad. Además, han insistido en que, sin conocer los espacios concretos, desde su área no se pueden fijar plazos para emitir los informes.

La intención del Ayuntamiento es ayudar a encontrar un espacio viable, pero a partir de las propuestas que realicen los propios comerciantes ambulantes.