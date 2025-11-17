La realidad virtual devuelve a la vida el palacio arzobispal perdido de Burgos Una nueva exposición permite recorrer virtualmente el antiguo palacio arzobispal de Burgos, ofreciendo una experiencia inmersiva que revive la historia de la ciudad

Recreación del palacio arzobispal en la plaza del Rey San Fernando con la Catedral de Burgos detrás.

BURGOSconecta Burgos Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:18 Comenta Compartir

El antiguo palacio arzobispal de Burgos ha revivido gracias a la realidad virtual y, gracias a una exposición que se encuentra en la sala Círculo Solidario, podrá visitarse hasta el 24 de noviembre.

La exposición El antiguo palacio arzobispal de Burgos. Un viaje al pasado a través de la realidad virtual es un proyecto innovador que ofrece al visitante una experiencia inmersiva en la historia burgalesa. Ha sido desarrollado por la Fundación Círculo, en colaboración con el Centro de Innovación y Tecnología en Videojuegos y Comunicación Audiovisual (ITACA) de la Universidad de Burgos (UBU).

El burgalés del siglo XXI podrá conocer de forma global cómo era este edificio que marcó parte de la historia de la ciudad. La realidad virtual lo hace posible. El Centro ITACA de la UBU ha realizado un riguroso trabajo de investigación, documentación y contraste gracias a un equipo interdisciplinar.

Ampliar Fotografía antigua del palacio arzobispal en pie. Archivo Municipal de Burgos

El grupo CAYPAT en colaboración con 3DUBU realizó hace unos años un proyecto similar, la reconstrucción virtual en 360º para la exposición Burgos 1921, realizada para conmemorar el octavo centenario de la Catedral. Se trataba de un viaje inmersivo por la ciudad en los años 20.

¿Cómo surge el proyecto?

El artículo The Disappeared Archbishop's Palace of Burgos: a graphic reconstruction, publicado en una revista científica internacional de arquitectura y patrimonio cultural de la Universiti of L'Aquila, de Italia, fue el germen de este trabajo.

1914 Derribo En 1914 fue derribado el palacio arzobispal que se encontraba en la plaza del Rey San Fernando y que se empezó a construir a la par que la Catedral.

El antiguo palacio arzobispal ha vuelto a cobrar vida de forma virtual y Burgos ha recuperado el conocimiento de una joya patrimonial. El edificio estuvo ubicado en la plaza del Rey San Fernando, la conocida como plaza de la Catedral. Fue derribado en 1914. La propuesta, según apuntan sus creadores, también busca una reflexión sobre la conservación y la destrucción del patrimonio.

La base documental, fundamental para ser fieles a la historia

En la exposición se da vida virtual al edificio mediante una representación digital fiel, fruto del análisis de fotografías, grabados y planos conservados en el Archivo Municipal de Burgos, el Archivo de la Diputación y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid.

Decenas de fotografías, grabados y planos han sido necesarios para lograr el resultado. Estos muestran la compleja evolución del edificio, que sufrió incendios, reformas e intentos de derribo. Con todo ello se ha recreado una visión muy próxima a la que conocieron los burgaleses de comienzos del siglo XX.

Con toda esta base documental, ha sido necesaria muy poca interpretación histórica, lo que garantiza la veracidad y la preservación del legado patrimonial.

Un edificio con muchos vaivenes

El antiguo palacio arzobispal se levantó al mismo tiempo que la Catedral, pero sufrió diversas transformaciones y un incendio durante la Guerra de la Independencia que deterioró gravemente su estructura. Fue demolido a comienzos del siglo XX para permitir un mejor viario en la zona de la fachada sur del templo.

Asistentes a la exposición con las gafas de realidad virtual y presentación de la misma. UBU

Además de la experiencia inmersiva gracias a la realidad virtual, la exposición incluye paneles informativos, materiales originales, un video explicativo y una escultura singular que representa un vínculo directo entre arte y memoria. Se trata de una pieza original que reproduce la ciudad de Burgos sostenida por el Ángel Custodio del altar mayor de la Catedral de Burgos, en la que se aprecia el palacio arzobispal. Una escultura que ha sido cedida por el Arzobispado de Burgos.

La muestra ha sido comisariada por Álvaro Moral García (Universidad de Valladolid), Mario Alaguero Rodríguez (Universidad de Burgos) y Silvia Arribas Alonso (Universidad Isabel I).

Las actividades complementarias a la exposición

Como complemento a la exposición, el jueves 20 de noviembre a las 20:00 horas se celebrará el encuentro Redescubrir el patrimonio perdido: el Palacio Arzobispal y su regreso virtual, en el Salón de Actos Plaza de España de la Fundación Círculo, con entrada libre hasta completar aforo. Un diálogo en el que intervendrán los tres comisarios de la muestra.

Durante el tiempo de apertura de la muestra, el público dispondrá de gafas para poder visionar la realidad virtual. Se podrá visitar la muestra de lunes a jueves de 10 a 14 y de 18 a 21 horas, y los viernes de 10 a 14 y de 17.15 a 19.45 horas, hasta el 24 de noviembre incluido.