La singular calle por la que se entraba a los dominios de la abadesa de las Huelgas

Para los vecinos de la zona suroeste de la ciudad es uno de los emblemas desde el siglo XIV. El Arco del Amparo es una construcción en piedra, una vivienda y la entrada a los dominios del Real Monasterio de las Huelgas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:24

La calle Arco del Amparo es la que le da nombre al arco de entrada a la jurisdicción de las Huelgas. Es una famosa puerta, un arco de escasas dimensiones que se abre a uno de los barrios más populares y castizos de la ciudad de Burgos. En épocas pasadas esta puerta de entrada era la que había que franquear para entrar en los dominios de la Abadesa de las Huelgas.

Junto a este Arco del Amparo transcurría en tiempo inmemorial un antiguo cauce molinar, que recibía el nombre precisamente de las Huelgas. El arco formaba parte de la muralla que rodeaba al monasterio y que marcaba donde terminaba y donde empezaba la jurisdicción de la abadesa. Donde empezaban unos fueros y terminaban otros y donde se acogía a los perseguidos al amparo de la abadesa de las Huelgas.

Esta calle tiene entrada por Alfonso VIII y tiene salida a la calle Reina Leonor y al paseo de la Media Luna. Este singular edificio es propiedad particular. Data del siglo XIV, y tiene una especial protección dentro del Plan Especial del Centro Histórico. Cuenta con dos alturas de una superficie de casi 200 metros cuadrados de planta.

Se trata de un arco de piedra caliza y en su paso interior tiene una imagen de la Virgen y el Niño cuenta con una decoración de madera y la leyenda 'Ave María' en su interior.

La mujer empoderada

Resulta cuando menos curioso el papel que jugaba la abadesa de las Huelgas en la cristiandad. Cuando todo el poder recaía en el hombre, en el sacerdote, cuando no obispo, cardenal o Sumo Pontífice, el poder que tenía esta mujer era asimilable a la del papa en Burgos.

Esta figura eclesial concentraba en su mano todos los poderes sin ser controlada. Ella dictaba normas, las aplicaba y ejercía de jueza en su territorio feudal que, si bien era reducido, también era dictatorial y en ella concentraba todos los poderes.

