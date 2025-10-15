BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Calle Barrio Gimeno en el barrio chamarilero. JCR
Los secretos del sur de Burgos: historia, mansiones y huertas olvidadas

La calle Barrio Gimeno toma el nombre del río que atravesaba esta zona de Burgos y que se popularizó a lo largo del siglo XX

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:21

La calle Barrio Gimeno es una populosa vía de comunicación de la ciudad de Burgos. Ubicada en la zona sur, muy cerca del Bulevar, se ha convertido en una zona de atracción de nuevos negocios. Siempre ha sido un lugar concurrido, y en ocasiones poblado, con mansiones de gente importante de la ciudad. Aquí tuvieron su casa los Sarmiento, hoy ya desaparecida, o Ildefonso Antonio de Pando un obispo burgalés del segundo tercio del siglo XVI que fue prelado de Palencia; murió en 1566.

De dónde le viene al nombre a esta calle es una cuestión que todavía está por dilucidar. Algunos, entre ellos, el jesuita padre Conde, autor del libro 'Burgos, su memoria callejera' lo atribuye al río Gimeno, uno de los cinco cauces que atraviesan el municipio, junto con el Arlanzón, el Pico, el Vena y el Ubierna.

El río y el nombre

El río Gimeno atravesaba esta parte de Burgos y regaba las huertas que se diseminaban por todo el espacio que hoy ocuparía parte de la calle y de la zona de la Concepción. Esto indica que en tiempos pretéritos esta zona era uno de los arrabales de la ciudad, una de las zonas fronterizas con el cerro de San Isidro y la salida natural de la ciudad por el sur. Eso sí, toda esta zona, como la propia iglesia de San Cosme y San Damián, ya era zona extramuros de la ciudad, es decir, fuera de las murallas que la encerraban.

Otras fuentes atribuyen el nombre de esta calle al obispo Barrio Gimeno, aunque no existe una constancia escrita sobre esta posibilidad. En los años 50 y 60, esta calle empieza a tomar carta de naturaleza más allá de la presencia del Hospital de la Concepción en uno de sus laterales, que le da empaque y jerarquía.

Si en la calle San Cosme eran los hermanos Maristas los que tenían su centro escolar, en Barrio Gimeno eran los jesuitas, quienes inauguraron su escuela profesional Padre Aramburu. A la calle barrio Gimeno se accede desde la calle del Carmen, calle Madrid, calle San Cosme y tiene salida por las Huertas de la Concepción al Bulevar del Ferrocarril.

