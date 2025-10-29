Los dos paseos donde se ubicaron lugares emblemáticos del Burgos del siglo XX

Julio César Rico Burgos Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:23 Comenta Compartir

El paseo de Laserna es uno de los rincones más desconocidos de la ciudad pero que cuenta con una rica historia moderna. Se encuentra en las inmediaciones de La Castellana, en su parte trasera hacia el sur, y comunica de este oeste este singular barrio hasta llegar al Paseo de la Media Luna.

Era un lugar único, porque en este espacio y junto a las instalaciones de la Estación de Ferrocarril de los Caminos de Hierro del Norte se instaló el primitivo campo de fútbol donde disputaba sus partidos en los años 20, 30 y 40 la Unión Deportiva Castilla Burgos, germen de la Gimnástica Deportiva Burgalesa, onomásticas que recibió el Burgos CF antes de su definitivo nombre.

Laserna era mucho más que un campo de fútbol. Era picadero de caballos, lugar donde celebrar las veladas de boxeo sobre un rústico ring y espacio para otros usos deportivos militares. Su tribuna para los bolsillos pudientes competía con los vagones del tren que al otro lado del campo de fútbol servían de grada improvisada para aficionados que no podían costearse una entrada. También discurría por allí un regatillo conocido como de las Huelgas.

Hoy, el paseo de Laserna ofrece la visión de unos edificios modernos, construidos después de que se derribaran talleres aledaños. Hoy todo aquello son recuerdos de un pasado que ya no va a volver. Por delante, el centro escolar de las Esclavas, hoy colegio Campolara y las traseras de estas que dan al paseo de Laserna y de la vía que la une con la glorieta de San José María Escrivá de Balaguer y la finalización de este paseo en la Glorieta Diario de Burgos.

La cruza también la calle Eduardo de Ontañón y la calle de las Siervas de Jesús. Partiendo de la glorieta de Escrivá de Balaguer y siguiendo recto hasta el arco del amparo, se encuentra el paseo de la Media Luna. Es una bella alegoría a un símbolo musulmán que asemeja a la cruz cristiana, que campea con frecuencia en sus banderas y estandartes.

Precisamente en esta zona hacia el sur, estaba la fábrica de la Cellophane Española con su tremenda chimenea, un icono de la industrialización de 150 metros de altura; una obra de ingeniería de López Jamar y levantada en los años 70 por Agromán. La fábrica cerró en 2000 y la chimenea desapareció solo cuatro años después.

Temas

Callejeando por Burgos