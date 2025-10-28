Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 28 de octubre La detención de un hombre por retener a una joven en su trastero, el clan familiar identificado por timar con el tocomocho y el camión inmovilizado por circular con exceso de velocidad, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Martes, 28 de octubre 2025, 20:47

1 Sucesos Detenido en Burgos un hombre de 46 años por retener en un trastero a una joven de 25

La Policía Local de Burgos, en colaboración con la Policía Nacional, ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, por la comisión de un delito de detención ilegal y otros dos de robo con fuerza.

2 Timadores Detenido un clan familiar por estafar con el «timo del tocomocho» en Burgos

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Burgos han detenido a tres personas, un hombre y dos mujeres, pertenecientes a un mismo clan familiar, especializadas en la comisión de estafas mediante el conocido «timo del tocomocho» o «de la estampita».

3 Tráfico La Guardia Civil inmoviliza un camión que circulaba a 125 kilómetros por hora en Burgos

La Guardia Civil de Tráfico inmovilizó días atrás un camión articulado que fue interceptado tras comprobar que circulaba por la AP-1 a 125 kilómetros por hora, muy por encima del límite legal. Además, en la intervención, los agentes comprobaron que el vehículo había cometido múltiples infracciones, constituyendo un grave peligro para la seguridad vial

4 Rescate Evacuado de su casa en llamas un vecino de un pueblo de Burgos

La Guardia Civil de Burgos ha intervenido en un incendio declarado en una vivienda de la localidad de Merindad de Sotoscueva, en la comarca de Las Merindades, donde la actuación policial ha permitido que no hubiera que lamentar daño personal alguno.

5 Quejas Piden de nuevo a la Diputación de Burgos un cuerpo de bomberos profesional para toda la provincia

La Diputación de Burgos ha vuelto a recibir una resolución del Procurador del Común de Castilla y León al respecto del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. Un servicio que, en la provincia de Burgos, se presta actualmente sustentado, en su mayor parte, en los parques de bomberos voluntarios.

6 Renovación El histórico gimnasio del centro de Burgos que se renueva para su reapertura

El histórico gimnasio Discóbolo, ubicado en el centro de Burgos, en la calle Padre Flórez del barrio de Vadillos, está sufriendo un proceso de renovación completo. Todo ello para convertirse en una instalación deportiva nueva, moderna y de calidad ahora bajo la empresa, también burgalesa, Sportia. Con esta inversión, Emilio Lozano, gerente de Sportia, busca lograr un centro deportivo de última generación.

7 El cementerio de Burgos Dos de cada tres personas optan por el enterramiento frente a la cremación

La población de Burgos mantiene la tradición del enterramiento en nicho, tumba o panteón frente a la cremación. De las 800 inhumaciones que se han realizado en el cementerio munidipal de San José, solo 188 han sido de cenizas y 612 han sido de cadáveres. Según los datos aportados por el área de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos.

8 Patrimonio El Parral solo se cerrará en días de mal tiempo y para evitar vandalismo

Han pasado dos años de obras en el parque del Parral, para que sea una realidad y puedan disfrutar de este recinto todos los burgaleses. Desde este martes ha quedado abierto al público después de una inversión de 1,86 millones de euros y una actuación integral llevada a cabo por patrimonio nacional un parque que el Ayuntamiento quiere dejar abierto y solo se cerrará «en días de temporal y para evitar vandalismo», tal y como ha anunciado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala.

9 Sniestro El incendio de una vivienda en un pueblo de Burgos deja un herido con quemaduras

Un hombre de 45 años ha resultado herido con quemaduras en las manos y el cuello tras un incendio declarado en una vivienda de la calle Fuente Vieja, en la localidad burgalesa de Armentia, en el enclave de Treviño, según ha informado la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León.

10 Reapertura del caso Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987

La jueza de Instrucción número 4 de Gijón ha reabierto, a petición de la Policía Nacional, la investigación por la desaparición de Maritrini Suardíaz Suero y su hija, Beatriz, de trece meses y a las que se les perdió la pista en 1987 en la localidad leonesa de Matadeón de los Oteros.

Fue allí donde la mujer, originaria de Villaviciosa y criada en Gijón, llegó a pedir auxilio lanzando una nota por la ventana asegurando que su marido, Antonio María de Silva, conocido como 'el Portugués', la tenía secuestrada.

