El histórico gimnasio del centro de Burgos que se renueva para su reapertura El centro deportivo Discóbolo, ubicado en el barrio de Vadillos, reabrirá a finales de noviembre o principios de diciembre ahora con la empresa burgalesa Sportia, que amplía sus instalaciones

El histórico gimnasio Discóbolo, ubicado en el centro de Burgos, en la calle Padre Flórez del barrio de Vadillos, está sufriendo un proceso de renovación completo. Todo ello para convertirse en una instalación deportiva nueva, moderna y de calidad ahora bajo la empresa, también burgalesa, Sportia. Con esta inversión, Emilio Lozano, gerente de Sportia, busca lograr un centro deportivo de última generación.

Sportia incorpora así a su red de centros esta renovada instalación, un histórico gimnasio, el Discóbolo. Cuenta con más de 1.500 metros cuadrados, la inversión ha sido cercana al millón de euros. El centro está en proceso de terminar la obra y la renovación de máquinas, ya que Lozano ha apostado por la tecnología y el confort del lugar.

La fecha de la reapertura

La previsión que maneja Sportia es que, durante la primera semana de noviembre, los potenciales clientes puedan realizar visitas para conocer el espacio y también las promociones de inauguración. Está previsto que abra sus puertas la última semana de noviembre o la primera de diciembre «apostando ya por el servicio personalizado», asegura Emilio Lozano, que añade que quieren convertir «cada entrenamiento en una experiencia entretenida y motivadora».

El centro de Sportia recupera un espacio deportivo histórico del centro de Burgos y, también, anuncia Emilio Lozano, es un paso más en el crecimiento de esta empresa burgalesa, que ya cuenta con centros deportivos en Valladolid y Vitoria. Además, será necesaria la contratación de más personal.

Deporte y cuidado personal

Sala para ciclismo indoor, clases digitales Les Mills, zona de recuperación: el histórico gimnasio del centro de Burgos continúa con su reforma para abrir sus puertas en, aproximadamente, un mes y dotar de un servicio renovado a esta zona de la ciudad. El deporte y el cuidado personal son aspectos a los que los burgaleses también están dando prioridad en los últimos años.

