Burgos ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad Como cada año, la iluminación llega gradualmente a todos los barrios y al centro de la ciudad, en las vísperas del puente de la Inmaculada y la Constitución

Julio César Rico Burgos Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:11 Comenta Compartir

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha confirmado que Burgos iniciará su alumbrado navideño el día 5 de diciembre. Como es habitual la ciudadanía podrá disfrutar muy pronto de calles iluminadas y llenas de bombillas y colores. Aunque la presentación oficial de las fiestas navideñas era este viernes, Ayala ha adelantado que desde el viernes 5, apenas en una semana, ya se podrá «disfrutar de todo el ambiente de la Navidad».

Como es habitual la iluminación genera ilusión entre pequeños y mayores. La alcaldesa ha recordado que como todos los años la iluminación llega gradualmente a todos los barrios de la ciudad y al centro donde quedará decorado el gran árbol de Navidad que luce la plaza mayor. La regidora ha recordado que la ciudad quiere mantener «viva la tradición», ofreciendo una combinación de luz, música y espíritu festivo y como siempre la inauguración de las fiestas navideñas generan expectación y alegría.

Aunque el adelanto del programa de Navidad será este próximo viernes, Ayala, ha recordado que habrá actividades con conciertos y «propuestas culturales, pensadas para todas las edades». Ya hay diferentes elementos de las fiestas navideñas que están colocados, caso de la pista de patinaje sobre hielo en la plaza de Santa Teresa, las atracciones infantiles en el paseo Sierra de Atapuerca y otros elementos que se irán desvelando a lo largo de los días.

Como es habitual el centro neurálgico de la Navidad en Burgos será la plaza mayor con el árbol de Navidad gigante y una iluminación especial de la fachada de la Casa Consistorial y de edificios aledaños.

Además, el resto de la ciudad también lucirá las galas navideñas con una iluminación especial en determinadas zonas y barrios de la ciudad, como ya es habitual. La empresa encargada de realizar los adornos navideños en las calles ya ha culminado de colocar los elementos lumínicos y la empresa que se encarga del alumbrado de la ciudad ha realizado ya las guirnaldas luminosas, en otras zonas de la ciudad, como el paseo del Espolón, que como siempre tendrá una iluminación especial en sus plátanos.

