El Ayuntamiento habilita un nuevo aparcamiento con 63 plazas en el G-3, junto al HUBU La actuación se ha ejecutado con medios municipales y busca dar respuesta a la falta de estacionamiento en varios barrios; ha costado 200.000 euros

El lugar en el que el Ayuntamiento de Burgos ha habilitado este nuevo aparcamiento era una parcela llena de baches y barro. Ahora es un cómodo espacio de estacionamiento de 63 plazas al lado de la gasolinera de la avenida islas Baleares y junto al punto limpio y al Hospital Universitario de Burgos. Según la alcaldesa, Cristina, Ayala y el vice alcalde, Juan Manuel Manso, este espacio de estacionamiento era un punto de especial demanda de plazas de aparcamiento.

La cercanía al Hospital Universitario, con un aparcamiento de pago, y la saturación y ocupación de plazas en el cercano barrio de Vista Alegre, a hacían necesaria una actuación de este tipo. Además, se enmarca dentro del programa electoral del equipo de gobierno de mejorar y ampliar las plazas de aparcamiento en diferentes zonas de la ciudad.

Este solar que se encontraba en un deplorable estado ha sido condicionado ahora para su uso diario merced a una inversión de 200.000 euros. Ayala precisado que de esa cantidad 150.000 se la lleva la obra de asfaltado y acondicionamiento propiamente dicha y el resto se ha invertido en canalizaciones e iluminación.

El nuevo aparcamiento ofrece 63 plazas, tres de ellas reservadas para personas con discapacidad, y ha sido ejecutado íntegramente con presupuesto municipales. Han intervenido los servicios de ingeniería industrial, obras y aguas de Burgos, un trabajo conjunto que ha permitido finalizar la actuación en un plazo reducido. La obra comenzó tras el verano y se ha acometido sin licitación externa.

El Silo y Altolaguirre

Respecto al resto de proyectos en marcha, el edil explicó que las obras en Manuel Altolaguirre «van a muy buen ritmo» y confía en que finalicen antes de Navidad. Sobre el Silo, ha avanzado que los trabajos culminarán en breve, tras resolver discrepancias con la empresa constructora. En este caso, la apertura está prevista para marzo. Manso ha recordado que la Junta ha facilitado suelo y una aportación de 650.000 euros para el parking.

El Ayuntamiento planea además mejorar el área destinada a caravanas, ampliando el tiempo de estancia y se estudian opciones de 48 o 72 horas. En el entorno del Silo se proyecta también un campo de fútbol de hierba artificial, una inversión que complementará la transformación de Capiscol.