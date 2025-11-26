La pista de patinaje sobre hielo de Burgos estrena ubicación esta Navidad Aunque está en el entorno del paseo Sierra de Atapuerca, el Ayuntamiento de Burgos ha decidido ubicar este año la pista en el aparcamiento de Santa Teresa

La Navidad pasada se encontraba en el paseo Sierra de Atapuerca, en su zona más cercana a la fuente ornamental y al Fórum Evolución. Este año, aunque se encuentra en el mismo entorno, la pista de patinaje sobre hielo de Burgos ha pasado a ubicarse en el aparcamiento de la plaza Santa Teresa, más alejado del centro, aunque con una buena y amplia zona de esparcimiento.

Como ha ocurrido en años anteriores, este espacio lúdico tendrá una cubierta fija y la posibilidad de abrir los laterales para que se puedan observar desde fuera las evoluciones de los patinadores. También es habitual que la pista ofrezca a los posibles clientes, niños o mayores, la posibilidad de alquilar los patines dentro del precio de la entrada.

Atracciones en el paseo de Atapuerca

La parte anterior del paseo de Atapuerca, justo enfrente del Museo de la Evolución Humana, albergará, como también es habitual en años anteriores, atracciones infantiles y sendas carpas para el recreo de toda la población. La idea del cambio de ubicación —de la zona más cercana a la calle San Pablo a la zona más cercana al paseo de la Quinta— radica en una mejor distribución y en evitar entorpecer el paso de peatones.

El Ayuntamiento de Burgos aún tendrá que determinar los días de apertura y clausura de la pista, así como el horario que tendrá esta atracción. Todavía no se han publicado los horarios y precios específicos, pero las fechas serán similares a años anteriores, es decir, durante el periodo navideño, a lo largo de más de mes y medio.

Avance en la decoración navideña

Ya el viernes pasado se colocó el árbol de Navidad que va a presidir la plaza Mayor de Burgos. Como es habitual, se trata de un pino natural compuesto de decenas de pequeños árboles engarzados para crear un gran árbol que se está decorando estos días para que quede listo para el gran encendido, que tendrá lugar la semana que viene.

El resto de la decoración navideña empieza a poblar las calles y plazas de Burgos, a la espera de la noche en que el Ayuntamiento dé el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas de 2025.